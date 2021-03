Silver Mercury анонсировал последний этап подачи заявок

ТАСС, 29 марта. Silver Mercury – один из крупнейших фестивалей рекламы и маркетинговых коммуникаций (18+) объявил о финальном этапе подачи заявок на участие в XX1 сезоне премии.

Оплатить участие в главной премии лучших эффективных и креативных проектов можно до 9 апреля.

Прием заявок открыт в 6 блоках номинаций:

- BEST STRATEGY (Лучшая стратегия)

- BEST OF BRANDING (Лучший брендинг)

- BEST CREATIVE CAMPAIGN (Лучшая креативная кампания)

- BEST DIGITAL CAMPAIGN (Лучшая диджитал кампания)

- BEST PR and EVENT CAMPAIGN (Лучшая пиар и ивент кампания)

- BEST MARKETING CAMPAIGN (Лучшая маркетинговая кампания)

Более подробно ознакомиться с номинациями можно на сайте.

К участию принимаются проекты, реализованные в период с 01.01.2020 года по 01.04.2021 года.

"Оргкомитет с радостью поможет в выборе номинаций, подготовит все необходимые документы и будет сопровождать на всех этапах проведения Премии. Заявку на участие подали уже 120 компаний", - сообщает организатор.

Голосование будет проходить в формате online в два этапа. На втором этапе 18 и 19 мая каждый участник, чьи проекты войдут в short-list, представит и защитит свои кейсы перед жюри. Церемония награждения победителей состоится 27 и 28 мая.

Возрастная категория 18+