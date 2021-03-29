Silver Mercury анонсировал последний этап подачи заявок

ТАСС, 29 марта. Silver Mercury – один из крупнейших фестивалей рекламы и маркетинговых коммуникаций (18+) объявил о финальном этапе подачи заявок на участие в XX1 сезоне премии.
Оплатить участие в главной премии лучших эффективных и креативных проектов можно до 9 апреля.
Прием заявок открыт в 6 блоках номинаций:
- BEST STRATEGY (Лучшая стратегия)
- BEST OF BRANDING (Лучший брендинг)
- BEST CREATIVE CAMPAIGN (Лучшая креативная кампания)
- BEST DIGITAL CAMPAIGN (Лучшая диджитал кампания)
- BEST PR and EVENT CAMPAIGN (Лучшая пиар и ивент кампания)
- BEST MARKETING CAMPAIGN (Лучшая маркетинговая кампания)
Более подробно ознакомиться с номинациями можно на сайте.
К участию принимаются проекты, реализованные в период с 01.01.2020 года по 01.04.2021 года.
"Оргкомитет с радостью поможет в выборе номинаций, подготовит все необходимые документы и будет сопровождать на всех этапах проведения Премии. Заявку на участие подали уже 120 компаний", - сообщает организатор.
Голосование будет проходить в формате online в два этапа. На втором этапе 18 и 19 мая каждый участник, чьи проекты войдут в short-list, представит и защитит свои кейсы перед жюри. Церемония награждения победителей состоится 27 и 28 мая.
Возрастная категория 18+