В России реализуется инновационная программа по улучшению жизни глухих

ТАСС, 31 марта. По поручению президента России Владимира Путина и инициативе Всероссийского общества глухих (ВОГ) разрабатывается Концепция комплексной научно-технической программы полного инновационного цикла "Мир звуков".

Целью программы являются концентрация предпринимательского, инженерного, научного и инвестиционного потенциалов, координация усилий для создания новых высокотехнологичных продуктов, которые позволяют своевременно обнаружить, предотвратить и восстановить способность акустического восприятия мира для человека.

Проблемы со слухом в той или иной форме испытывают примерно 5% населения, однако большинство людей оставляют их без внимания, что рано или поздно приводит к критической ситуации. От глухоты и нарушений слуха во всем мире страдают примерно 466 млн человек, из них около 40 млн детей. При этом, по данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), к 2050 году число людей с нарушениями слуха достигнет 900 млн.

Программа включает пять направлений. В направлении "Диагностика и реабилитация" инновационные решения обеспечивают максимально возможный уровень восприятия и разборчивости звуков, а в некоторых случаях даже восстанавливают слух. Технические средства в рамках направления "Контролируемый дом" помогут глухим людям чувствовать себя комфортно и безопасно внутри квартиры. Продукты из раздела "Безопасная среда" необходимы для безопасного нахождения в общественных местах и в транспорте, где инвалид по слуху получает необходимое информирование без акустического воздействия. Раздел "Легкое общение" включает технологические решения для коммуникации, адаптации и инклюзии, в том числе для получения информации из лекций, просмотра фильмы и новостных передач, осуществления двусторонней коммуникации. Направление "Киберфизические решения" подразумевает использование устройств, предназначенных для вживления в тело человека для комфортной жизнедеятельности инвалида по слуху.

Президент Всероссийского общества глухих Станислав Иванов отметил, что программа "Мир звуков" позволит глухим чувствовать себя комфортно в современном мире. "Мы придумали эту программу, потому что современные технологии развиваются очень быстро, нам периодически предлагают какие-то новые устройства, которые совсем не соответствуют нашим потребностям. Поэтому я выступил на встрече с президентом России с предложением создать программу полного цикла, которая предусматривает весь спектр кросс-индустриального сотрудничества науки, общества, производителя, а квалифицированным заказчиком выступят сами инвалиды по слуху — Всероссийское общество глухих. Уверен, что реализация этой программы существенно улучшит качество жизни всех людей с нарушениями слуха, и не только в России", - сказал Иванов.

В программе "Мир звуков" сформирован полный комплекс инновационных инструментов для социализации людей с нарушениями слуха. Программа позволит повысить их трудовую адаптацию, что имеет важное значение для экономики страны.

В реализации программы принимают участие ВОГ, научно-исследовательские организации, промышленные компании, выпускающие технические средства для глухих, а также Президентский совет по науке и образованию, Министерство промышленности и торговли России, Министерство образования и науки, которые позволяют привлечь государственные инвестиции в научно-техническую деятельность.

Директор федерального государственного бюджетного научного учреждения "Институт коррекционной педагогики Российской академии образования" Татьяна Соловьева подчеркнула, что в рамках программы "Мир звуков" проводится экспертно-аналитическое сопровождение разработок научно-технической продукции для системы образования обучающихся с нарушением слуха: "Задача нашего института — обеспечивать такое сопровождение разработчиков с момента создания макета, проекта, технического описания до процесса изготовления этой продукции, ее апробации и подготовки для промышленного производства. Необходимо, чтобы каждый новый продукт, девайс, программное обеспечение, цифровое современное образовательное средство были встроены в образовательный процесс. Программа открывает новые возможности, потому что традиционно такое оборудование разрабатывается отдельно и курируется Министерством просвещения. Но теперь задача поставлена новая, междисциплинарная. Программа “Мир звуков” — очень амбициозный проект, в рамках которого будут разработаны технические устройства, которые не уступают зарубежным аналогом по своему функционалу. Задачи амбициозные, но достаточно выполнимые за счет того, что компетенции разных специалистов впервые не вступают в противоречие по позициям, а согласуются друг с другом. Это стало возможным благодаря той позиции, которую занимает ВОГ".

Группа компаний "Исток-Аудио" выступает одним из основных экспертов в части разработки комплексной научно-технической программы "Мир звуков", заявил генеральный директор предприятия Иван Климачев: "Кроме того, мы выступаем экспертами, четко формулирующими описание будущих продуктов и технологий, способных улучшить качество жизни слабослышащих и глухих людей и содействовать их адаптации в обществе. И, конечно, ГК “Исток-Аудио” готова стать непосредственным участником реализации программы “Мир звуков”, поскольку холдинг обладает всеми необходимыми для этого ресурсами: мощной производственной базой, высоким научным потенциалом, высококвалифицированными кадрами и, что немаловажно, многолетним опытом работы в сфере создания ассистивных технологий для глухих и слабослышащих людей".

Национальный медицинский исследовательский центр оториноларингологии ФМБА России на протяжении многих лет активно сотрудничает и поддерживает инициативные проекты, создаваемые при сотрудничестве с ВОГ. По словам директора центра, доктора медицинских наук, профессора Николая Дайхеса, программа "Мир звуков" позволяет решать задачи по улучшению жизни глухих исключительно благодаря консолидации: "В данном проекте это, конечно же, взаимодействие общественных организаций, которые являются инициатором многих идей, так как в состав данных организаций, чаще всего входит конечный потребитель выпускаемой продукции, а кто лучше, чем конечный потребитель, может адекватно оценить и сказать, какие идеи и продукты технического прогресса помогут обеспечить доступность, безопасность, повысить качество жизни пациента с нарушением слуха, а также обеспечить образование, работу и активную социальную жизнь. На мой взгляд, органы власти, бизнес должны прислушиваться к каждому мнению, особенно лиц с нарушением слуха, ведь слух является одним из важных способов взаимодействия в социуме".