Сеть центров обслуживания "Норникеля" признана лучшей МФЦ в России и СНГ

МОСКВА, 31 марта. /ТАСС/. Компания "Норникель - Общий центр обслуживания" ("Норникель - ОЦО", дочерняя компания ПАО "Норникель") стала победителем ежегодного конкурса "Лучший ОЦО России и СНГ" в номинации "Лучший многофункциональный центр". Об этом сообщила в среду пресс-служба ПАО "Норникель".

"Объявлены победители ежегодного конкурса "Лучший ОЦО России и СНГ 2020»" портала CFO Russia и группы компаний "Просперити Медиа". Экспертное жюри конкурса присудило победу в номинации "Лучший многофункциональный центр" Общему центру обслуживания "Норникеля»", отметив высокий уровень развития компании", - говорится в сообщении.

Отмечается, что претендентами на победу в этой номинации были МФЦ крупнейших российских компаний, представляющих различные отрасли экономики.

"Эта награда — признание результатов труда команды "Норникель — ОЦО" и подтверждение, что мы движемся в верном направлении. Мы ценим доверие корпоративного центра и предприятий "Норникеля" и считаем эту победу совместной. Наша деятельность построена на принципах непрерывного совершенствования и высокой эффективности. Приоритетами для нас были и остаются развитие команды и услуг для привнесения добавленной ценности группе "Норникель", - цитируют в пресс-службе гендиректора "Норникель - ОЦО" Антона Лопацинского.

Проект создания ОЦО для предприятий "Норникеля" стартовал в 2015 году на базе существующей сервисной организации, уже через год "Норникель - ОЦО" был отмечен наградой "Лучший запуск ОЦО 2016 года" по версии CFO Russia, отмечают в пресс-службе. Сейчас ОЦО предоставляет более 450 видов услуг в режиме 24/7 для 58 предприятий "Норникеля" в семи регионах России, где работают более 67, 5 тыс. сотрудников.