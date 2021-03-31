ЗЕНИТ стал банком года в сфере автокредитования

Москва, 31 марта. Банк ЗЕНИТ второй год подряд становится лауреатом премии "Финансовая элита России". Экспертное жюри наградило кредитную организацию в номинациях "Банк года в сфере автокредитования" и "Пресс-служба года".

Банк ЗЕНИТ планомерно движется к заложенным в Стратегии-2023 показателям и наращивает розничное кредитование. Одним из динамично растущих направлений бизнеса в 2020 году стало автокредитование. Банк увеличил объемы выдач в данном сегменте в 2 раза по сравнению с результатом 2019 года — с 3,98 млрд до 8,03 млрд рублей. Всего выдано 7,8 тыс. автокредитов против 4,2 тыс. в 2019 году.

"В 2020 году автокредитование было одним из быстрорастущих сегментов Банка ЗЕНИТ. Этому способствовали реализация отложенного спроса, действие госпрограмм автокредитования и постоянное повышение цен на машины. Несмотря на ограничительные меры, связанные с локдауном, рынок смог не только восстановиться в самый короткий срок, но и побить рекорды прошлого года. В свою очередь, Банк ЗЕНИТ упростил и ускорил процессы подачи заявки, а также выдачи кредита. Помимо этого, в 2020 году мы расширили партнерскую базу автодилеров и усовершенствовали условия по кредитам, что сделало услугу еще более востребованной среди клиентов", — отметил заместитель председателя правления Банка ЗЕНИТ Дмитрий Юрин.

Вторую награду премии кредитная организация получила в номинации "Пресс-служба года в банковской сфере". По итогам 2020 года Банк ЗЕНИТ поднялся на 15 позиций в медиарейтинге российских банков, заняв 21-е место, — это самое заметное перемещение среди банков топ-50. Пресс-служба обеспечила годовой показатель МедиаИндекса в 81 тыс. пунктов, что превышает результат 2019 года в три раза. Количество сообщений СМИ о банке увеличилось в два раза до 12 тыс. публикаций.

По итогам года Банк ЗЕНИТ стал победителем исследования "Инфоповод 2020. Финансы", проведенного компаниями "Медиалогия" и Adindex. В топ-5 ярких PR-кейсов, инициированных пресс-службами финансовой отрасли, вошла новость о передаче Банком ЗЕНИТ картины "Мадонна с младенцем" кисти Баккьякки художественной галерее Альметьевска.

Премия "Финансовая элита России" вручается ежегодно с 2005 года. Она является авторитетной отраслевой наградой, свидетельствующей о профессиональной компетентности лауреатов в финансовой сфере. Экспертный совет премии опирается на рейтинги и рэнкинги российских рейтинговых агентств, на публичные статистические данные отраслевых ассоциаций финансового рынка, а также Министерства финансов Российской Федерации и Банка России. В 2019 году Банк ЗЕНИТ стал лауреатом премии в номинациях "Динамика развития" и "Надежность".

ПАО Банк ЗЕНИТ образован в 1995 году. Ключевой акционер — ПАО "Татнефть" им. В. Д. Шашина. Кредитная организация обладает широкой международной корреспондентской сетью банков-партнеров, сотрудничает более чем со 100 международными институтами в Европе, Америке и Азии. Банк ЗЕНИТ имеет рейтинги международных рейтинговых агентств на уровне Ва3 (Moody's), BB (Fitch) и ruА- [RAEX ("Эксперт РА")]. Является акционером ООО "ЗЕНИТ Финанс", АО "Национальный НПФ", ООО "ЗЕНИТ Лизинг".