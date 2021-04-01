Фестиваль Бенуа де ла Данс возвращается на сцену

Москва, 1 апреля. В Москве на Исторической сцене Большого Театра при поддержке Министерства культуры Российской Федерации 8 - 9 июня в 28-й раз пройдет Международный балетный фестиваль Бенуа де ла Данс (16+). Зрители вновь ОФФ-ЛАЙН увидят самые яркие новые работы в области танца со всего мира.

"В минувшем году всем было непросто. Из-за пандемии нам пришлось перенести уже практически готовую программу XXVIII Фестиваля Бенуа де ла Данс, по-новому взглянуть и переосмыслить он-лайн и офф-лайн форматы. Летом на нашем официальном YouTube-канале были запущены регулярные 48-часовые трансляции фрагментов архивных записей гала-концертов Фестиваля. Несмотря на успех этого проекта, мы очень ждали возможности вновь встретиться со зрителями в реальном пространстве и времени. Поэтому сейчас мы с большим волнением рады сообщить, что, несмотря на все сложности, XXVIII Фестиваль Бенуа де ла Данс состоится в своем привычном формате. Жизнь продолжается", - рассказала артистический директор фестиваля Бенуа де ла Данс Нина Кудрявцева-Лури.

8 июня зрителей ждет Гала-концерт звезд балета – номинантов 2020 года на Приз "Бенуа де ла Данс" и награждение победителей. Перед началом гала-концерта жюри под председательством Юрия Григоровича объявит имена новых лауреатов Приза "Бенуа де ла Данс".

9 июня публику ожидает гала-концерт "Звезды Бенуа де ла Данс - лауреаты разных лет".

В программу вечеров включены произведения разных стилей и направлений танцевального искусства. Среди участников – представители 11 ведущих классических и современных компаний мира: Большого театра России, Мариинского театра, Королевского балета Великобритании, Нью-Йорк Сити балета, Американского театра балета, Балета Джоффри (Чикаго), Баварского государственного балета, Дрезденского балета, Балета Ганновера, Компании Франкфурт-Дрезден, Компания Хесуса Кармоны. В концертах также примет участие звезда мирового балета Мария Кочеткова.

Председатель жюри Приза "Бенуа де ла Данс" - ЮРИЙ ГРИГОРОВИЧ.

В составе жюри:

СВЕТЛАНА ЗАХАРОВА – Со-председатель, международная звезда, прима-балерина Большого театра России и Театра Ла-Скала

ЯКОПО ГОДАНИ – Хореограф, художественный руководитель Компании танца Дрезден-Франкфурт

ХОАКИН ДЕ ЛЮС – Художественный руководитель Национальной компании танца Испании

ЭЛИЗАБЕТ ПЛАТЕЛЬ – Директор Школы Балета Парижской Оперы

ЛИЛИ СИНЬ – Художественный руководитель Шанхайского балета

ЭШЛИ УИТЕР – Художественный руководитель Балета Джоффри

ЭДУАРД УОТСОН – Звезда Королевского балета Великобритании

Сайт: http://benois.theatre.ru/