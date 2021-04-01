УК "Кузбассразрезуголь" открыла первый в этом году биологический заказник

ТАСС, 1 апреля. АО "УК "Кузбассразрезуголь" (предприятие сырьевого комплекса ОАО "УГМК") выступило одним из организаторов первой в Прокопьевском муниципальном округе особо охраняемой природной территории (ООПТ). Как рассказали в четверг в пресс-службе Уральской горно-металлургической компании, при финансовой поддержке угольного предприятия создан ботанический заказник регионального значения "Увалы села Лучшево". Проект реализован совместно с учеными Кузбасского ботанического сада Федерального исследовательского центра угля и углехимии Сибирского отделения РАН при содействии правительства Кемеровской области-Кузбасса.

В компании добавили, что государственный природный биологический (ботанический) заказник регионального значения "Увалы села Лучшево" представляет собой лесостепной участок с холмами площадью 920,7 га. На территории заказника произрастают 227 видов растений, пять из них занесены в Красные книги Кемеровской области и Российской Федерации. Это ковыль Залесского, ковыль перистый, кандык сибирский, башмачок крупноцветковый и стародубка пушистая.

"Заказник создан для того, чтобы люди, живущие здесь, понимали, что их достояние – это достояние всего мира, потому что сохранение биоразнообразия – это мировой тренд", – приводит пресс-служба слова доктора биологических наук, директора Кузбасского ботанического сада Федерального исследовательского центра угля и углехимии СО РАН Андрея Куприянова.

"Увалы села Лучшево" – это уже 22-я по счету особо охраняемая природная территория регионального значения в Кемеровской области. На территории заказника будет организована экологическая тропа. В год празднования 300-летия с начала промышленного освоения Кузбасса при поддержке угольной компании будет открыта еще одна ООПТ – ботанический памятник природы "Артышта" в Беловском районе.

"Кузбассразрезуголь" не раз доказывал, что мы – "зеленая" компания, ориентированная не только на соблюдение существующего природоохранного законодательства, но и на сохранение биоразнообразия уникальной природы Сибири. Заказнику "Увалы села Лучшево" мы и впредь будем оказывать содействие. Также продолжим сотрудничество со всеми сторонами, заинтересованными в сохранении экологии края", - цитируют в пресс-службе слова заместителя директора по экологии, промышленной безопасности и землепользованию АО "УК "Кузбассразрезуголь" Виталия Латохина.

О компании

В "Кузбассразрезуголь" входят шесть филиалов: разрезы "Кедровский", "Моховский", "Бачатский", "Краснобродский", "Талдинский", "Калтанский", а также одна шахта "Байкаимская". УГМК управляет более чем 40 предприятиями различных отраслей промышленности в 14 регионах России и за рубежом. Компания является единственным российским производителем цинка, вторым по величине производителем меди, также выпускает стальной прокат, драгоценные металлы и добывает уголь. Ежегодно на мероприятия по охране окружающей среды АО "УК "Кузбассразрезуголь" направляет более 500 млн рублей.