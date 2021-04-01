Крупнейшие автошоу состоятся в рамках ПМЭФ-2021

Москва, 1 апреля. На полях Петербургского международного экономического форума (6+) состоятся крупнейшие международные и российские автомобильные шоу и соревнования.

В официальную спортивную программу ПМЭФ-2021 будут включены международный автопробег "Ралли мира", трофи-рейд "Ладога Трофи – 2021", ралли "Ленинград" и ралли на классических автомобилях "Петербург" в рамках Кубка Российской автомобильной федерации (РАФ).

"Автомобильная тема, как отраслевая, всегда поднимается во время дискуссий на площадке ПМЭФ, этот год не станет исключением, так как самые крупные автомобильные концерны мира в связи с пандемией были вынуждены вносить изменения в технологические цепочки производства. Помимо обмена международным опытом в рамках спортивной программы ПМЭФ пройдут уникальные автошоу и соревнования, некоторые пройдут впервые, а некоторые уже проходили и вызывают большой интерес у участников Форума и любителей автоспорта. Добрая традиция будет продолжена", – отметил председатель правления, директор Фонда Росконгресс Александр Стуглев.

Десять советских ретроавтомобилей, участвующих в "Ралли мира", пройдут по маршруту Сан-Марино – Монако – Санкт-Петербург с 24 мая по 2 июня и финишируют на площадке Форума. Мероприятие, основной идеей которого является укрепление деловых и культурных отношений между Россией и Европой, проводится с 2017 года, и в 2019 году первый этап автопробега завершился на ПМЭФ. Старт "Ралии мира" 2019 года, организатором которого выступил благотворительный фонд "Будущее Родины", дал принц Монако Альбер II.

В рамках спортивной программы Форума также пройдет крупнейшее в России автомобильное соревнование на бездорожье – трофи-рейд "Ладога Трофи". В состязании примут участие более 100 экипажей со всей России, а маршрут гонки будет иметь наибольшую протяженность за все годы проведения события: за восемь дней участники преодолеют более 1200 км вокруг Ладожского озера и более 120 км спецучастков с настоящим труднопроходимым бездорожьем.

Проводимое с 2018 года на полях ПМЭФ ралли "Ленинград" вновь состоится в рамках Форума мероприятии. В этом году главное событие начала сезона классических автомобилей Петербурга и пригородов предваряет старт Форума и пройдет 22 мая. Участники заезда не только откроют спортивный сезон, но также пройдут живописный экскурсионный путь по историческому центру города и окрестностям в незабываемый период белых ночей.

Спортсмены и любители на исторических и раритетных автомобилях пройдут маршрут в 170 км по дорогам вечернего и ночного Петербурга в рамках ралли на классических автомобилях Российской автомобильной федерации. Кубок РАФ проводится традиционно уже шесть лет, и в этом году ретро-ралли, которое состоится 5 июня, станет украшением спортивной программы Петербургского международного экономического форума.