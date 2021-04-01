XII онлайн-кинофестиваль "Дубль дв@" откроется 6 апреля

Москва, 6 апреля. "Российская газета" объявляет об открытии ХII фестиваля "Дубль Дв@" (18+). Главная его задача – дать возможность встретиться лучшим российским фильмам последних лет и всем желающим их посмотреть.

Интернет-природа фестиваля не только расширяет его "кинозал" до масштабов всей планеты, но и дает возможность обратной связи – непосредственной и немедленной – между зрителями и создателями картин. Первые пишут рецензии, публикуют их на форуме фестиваля, вторые в любой момент могут вступить с ними в прямой диалог. Авторы лучших рецензий, опубликованных на сайте фестиваля, получат памятные подарки.

"Формируя программу, я не пытался играть гурмана и делать фестиваль для снобов. Интереснее понять, что происходит в нашем кино. Показать его панораму такой, какова она есть" - говорит о программе кинофестиваля его программный директор, обозреватель "Российской газеты" Валерий Кичин.

Работают два профессиональных жюри, они присудят призы за лучший полнометражный фильм, лучший короткометражный фильм, лучшую режиссерскую и актерскую работы. Третья судейская коллегия – зрители, которые голосованием в интернете выберут лауреата Приза зрительских симпатий. Кроме того, в этом году снова отдельным конкурсом объявлен "Театральный антракт". Зрители всего мира смогут увидеть избранные музыкальные спектакли и отдать свой голос за лучшие из них.

Профессиональное жюри главного конкурса возглавит народный артист Российской Федерации, кинорежиссер Владимир Хотиненко (председатель), кинорежиссер и сценарист, лауреат Международного кинофестиваля в Карловых Варах Иван И. Твердовский, продюсер кинофильмов, член Союза Кинематографистов Наталья Иванова, критик, обозреватель газеты "Московский комсомолец" Светлана Хохрякова и актриса Наталья Павленкова. Оценивать короткометражные фильмы будут студенты ГИТИС.

Фильмы и спектакли фестиваля будут доступны на сайте бесплатно в любой точке планеты, каждый в течение 24 часов. После объявления лауреатов пройдет дополнительный премиальный показ фильмов, получивших призы.

ПРОГРАММА ФЕСТИВАЛЯ:

6 апреля:

Полный метр: "Странники терпенья" реж. Владимир Алеников (18+)

Короткий метр: "Муза" реж. Петр Дранга (16+)

7 апреля:

Полный метр: "Гроза" реж. Григорий Константинопольский (18+)

Короткий метр: "Большая восьмерка" реж. Иван Соснин (16+)

8 апреля:

Полный метр: "Доктор Лиза" реж. Оксана Карас (16+)

Короткий метр: "Расскажи мне про завтра" реж. Игорь Зуйков (16+)

9 апреля:

Короткий метр: "Роман" реж. Юрий Хмельницкий (16+)

Театральный антракт: "Золушка", Московский театр "Геликон-опера" (6+)

10 апреля:

Полный метр: "Grand канкан" реж. Михаил Косырев-Нестеров (16+)

Короткий метр: "Жених. Невеста. Селедка" реж. Дмитрий Ендальцев (16+)

11 апреля:

Полный метр: "Керосин" реж. Юсуп Разыков (18+)

Короткий метр: "Заявление" реж. Юлия Белая (18+)

12 апреля:

Полный метр: "Смерть нам к лицу" реж. Борис Гуц (16+)

Короткий метр: "Здесь жил и работал" реж. Алексей Красноцветов (12+)

13 апреля:

Короткий метр: "Спиридон" реж. Алексей Красноцветов (12+)

Театральный антракт: "Веселая вдова", Новосибирский музыкальный театр (12+)

14 апреля:

Полный метр: "Гипноз" реж. Валерий Тодоровский (16+)

Короткий метр: "Майя и мортограф" реж. Валерий Переверзев (16+)

15 апреля:

Полный метр: "Хандра" реж. Алексей Камынин (18+)

Короткий метр: "Свет колебаний" реж. Егор Володин (12+)

16 апреля:

Полный метр: "Седьмой пробег по контуру земного шара" реж. Виталий Суслин (16+)

Короткий метр: "Ты здесь" реж. Орхан Абулов (16+)

17 апреля:

Театральный антракт: "Граф Орлов", Театр "Московская оперетта" (6+)

Театральный антракт: "Три мушкетера", Московский театр под руководством Геннадия Чихачева (18+)

18 апреля:

Полный метр: "Клятва" реж. Роман Нестеренко (12+)

Короткий метр: "Худрук" реж. Илья Ермолов (18+)

19 апреля:

Полный метр: "На острие" реж. Эдуард Бордуков (12+)

Короткий метр: "Здесь не курят" реж. Артур Бойцов (12+)

20 апреля:

Премиальный показ (18+)