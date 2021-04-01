Исследование РАНХиГС и Google: пандемия стала триггером для масштабной цифровизации

Москва, 1 апреля. Google, Центр подготовки руководителей цифровой трансформации ВШГУ РАНХиГС и АНО "Центр перспективных управленческих решений" представили результаты совместного исследования* о последствиях пандемии и новых стратегиях преодоления кризиса, включая цифровизацию процессов. Эти вопросы стали предметом обсуждения во время круглого стола "Цифровой поворот. Экономические последствия пандемии и новые стратегии развития" в ТАСС 1 апреля 2021 год.

В обращении к участникам мероприятия заместитель председателя Правительства РФ Дмитрий Чернышенко подчеркнул: "Ситуация с пандемией показала, что новая реальность диктует свои условия. Онлайн форматы ведения бизнеса, удаленные сервисы и госуслуги, технологии искусственного интеллекта — как никогда продемонстрировали актуальность. У нас был серьезный стимул для перевода на цифровой формат взаимодействия граждан с государством. Многие из этих направлений мы разворачивали, что называется "с колес", за считанные недели и даже дни. Уверен, результаты сегодняшней дискуссии будут содействовать эффективному экспертному сопровождению и ускорению процесса цифровизации", — заключил вице-премьер.

В исследовании приводится глубокий анализ последствий пандемии, что важно для определения и принятия дальнейших практических решений на государственном уровне и на уровне бизнеса.

Ректор РАНХиГС Владимир Мау: "Сегодня важно понять, как отрасли и организации будут работать с учетом накопленного в 2020 году опыта. Мы должны решить очень сложную задачу ― понять, какие из возникших в пандемию институтов будут обеспечивать рост благосостояния, а от каких лучше отказаться.

Правительство активно предпринимает необходимые шаги для преодоления последствий пандемии: в первую очередь это обеспечение макроэкономической устойчивости и недопущение макроэкономических дисбалансов. Мы пошли на беспрецедентный рост бюджетных расходов в 2020 году, и это было правильно. На антикризисные меры было направлено порядка 4,6% ВВП, при этом спад экономики составил немногим более 3%, что качественно отличает Россию от других стран.

Правительством определены основные стратегические направления, которые будут формировать контуры посткризисной структуры. Это инфраструктура, инновации, клиентоориентированное государство, инвестиции в человеческий капитал. В условиях высокой неопределенности государство должно взять на себя функции "инвестора последней инстанции", сосредоточиться на инвестициях в транспортную, цифровую и социальную инфраструктуру. Это и есть источники повышения факторной производительности, то, что создает условия для дальнейшего экономического роста и, главное, роста благосостояния".

Уже сейчас можно сказать, что стратегии, которые часть населения, представителей бизнес-сообщества и госсектора выбирают после пандемии, внушают оптимизм. ⅓ опрошенных россиян стали пользоваться цифровыми сервисами чаще, более половины представителей бизнеса отметили, что пандемия способствовала ускорению цифровизации внутри компаний, также можно говорить о более динамичной цифровой трансформации процессов в госсекторе.

Марина Жунич, директор по взаимодействию с органами государственной власти Google Россия: "Совместное исследование с РАНХиГС стало частью глобальной инициативы Google по изучению наиболее эффективных путей достижения цифровой зрелости и ее положительного эффекта на восстановление и рост экономики после пандемии. Так, аналитики консалтинговой компании AlphaBeta пришли к выводу, что цифровая трансформация может принести России до 520 млрд долларов к 2030 году, что составляет примерно 25% национального ВВП. И текущее исследование показывает, что Россия уже находится на пути к цифровой зрелости".

Последствия пандемии COVID-19 и стратегии адаптации бизнеса

Исследование выявило пять основных стратегий реагирования бизнеса на кризис. Все они отличаются по степени того, насколько активно коммерческий сектор действовал во время пандемии. Для "выживания" в условиях пандемии представители российского бизнеса чаще всего прибегают к активным действиям: фокусируются на поиске дополнительных источников дохода (59%); вносят изменения в бизнес-процессы и сокращают расходы (47%); делают ставку на цифровую трансформацию (25%).

"COVID-19 выступил катализатором давно назревшей цифровизации. Малые и средние предприятия активно переводят бухгалтерию в онлайн и внедряют электронный документооборот. Органы государственной власти переходят к клиентоцентричной модели взаимодействия с гражданами. Наше исследование показало, что для преодоления барьеров на пути к цифровой трансформации и выхода из состояния "долгой зимы" бизнес и эксперты предлагают совершенствование нормативно-правового регулирования хранения и обработки данных; финансовую поддержку МСП, отстающим в цифровизации; повышение цифровой бизнес-грамотности руководителей и сотрудников", — прокомментировала последствия пандемии Мария Шклярук, академический директор Центра подготовки руководителей цифровой трансформации ВШГУ РАНХиГС, генеральный директор АНО "Центр перспективных управленческих решений".

Эффект от перевода внутренних процессов в "цифру" положительно оценили более половины (58%) опрошенных российских предпринимателей. При этом в четверти компаний процессы цифровизации пока не начались. Основными барьерами стали дефицит финансовых ресурсов (39%, проблема обострилась из-за сокращения доходов в результате пандемии) и нехватка квалифицированных сотрудников, которые могут руководить процессами цифровизации и участвовать в них (38%).

Элина Исагулова, вице-президент Mail.ru Group, B2B-коммерция и операционное управление, отметила: "Внедрение цифровых решений в ключевые процессы – важная составляющая успешного развития бизнеса и государства. Технологические компании, благодаря своей многолетней экспертизе, становятся цифровыми проводниками, способными помочь партнерам быстрее и проще справляться с задачами трансформации. Поэтому мы активно инвестируем не только в развитие эффективных сквозных технологий и решений, но и в образование людей на всех ступенях – от дошкольного до профессионального".

Последствия пандемии COVID-19 и стратегии адаптации населения

Как и у бизнеса, основные стратегии преодоления кризиса населения различаются по степени проактивности действий во время пандемии.

Так, например, за прошлый год каждый пятый россиянин прошел онлайн-курсы, а каждый десятый — освоил новую профессию, что говорит о выборе активного подхода. В то же время почти половина опрошенных в рамках исследования (45%) продолжает испытывать трудности с освоением новых технологий, что может стать довольно серьезной проблемой. Эксперты отметили, что в ближайшие годы часть трудоустроенного населения рискует потерять работу из-за изменений структуры занятости. Востребованными станут не только конкретные профессии, но и гибкие навыки (soft skills), а также повысится роль практических цифровых знаний при трудоустройстве.

"В Якутии мы и до пандемии уделяли большое внимание вовлечению населения в цифровую экономику. Мы активно работаем над развитием ИТ-инфраструктуры, сейчас сеть ИТ-центров покрывает 10 районов республики, а в этом году она будет расширена дополнительно на 5 ИТ-центров. Кроме этого, на территории Якутии создано 50 ИТ-школ. Для подрастающего поколения ежегодно организуется конкурс "Моя профессия – IT", а для взрослых реализуется региональный проект "Кадры для цифровой экономики", который направлен на обеспечение доступности программ дополнительного образования по направлениям цифровой трансформации. В 2021 году жители Якутии смогут пройти бесплатное обучение для получения новых востребованных цифровых компетенций, в т.ч. по программе персональных цифровых сертификатов", — прокомментировал Айсен Николаев, глава республики Саха (Якутия).

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области, отметил, что год пандемии был непростым для экономики и жителей региона: "Когда все закрывалось, мы приняли непростое решение и не остановили крупные промышленные предприятия, строительные площадки и реализацию инвестпроектов, чтобы не перерезать поступление налоговых отчислений. Эти средства помогли экономике устоять и мы даже получили дополнительные доходы, которые распределяем на больницы, образование и модернизацию дорожной сети в населенных пунктах. Оценивая совокупность принятых мер, понимаем, принятые решения во время пандемии были верными".

Последствия пандемии COVID-19 для госсектора

Во время пандемии в госсекторе ускорилась назревшая цифровизация процессов, которые в "аналоговом" виде были менее эффективны.

Ряд участников опроса предположили, что сложившиеся социально-экономические обстоятельства способствуют более тесному сотрудничеству государства с бизнесом, в частности, в области ИТ-решений. Потенциал для более глубокого взаимодействия государства и бизнеса открывается и за счет того, что большинство представителей российского бизнеса — цифровые оптимисты и технооптимисты безотносительно пандемии. Они позитивно относятся к развитию науки и технологий на российском рынке, так как, по их мнению, это создает новые возможности для бизнеса.

Госслужащие отметили готовность государства к сотрудничеству с крупным технологическим бизнесом в сфере цифровой трансформации. Органы государственной власти, как показало исследование, испытывают потребность в консультационной поддержке по части реализации программ цифровой трансформации.

Василий Пушкин, Директор Департамента развития цифровой экономики Минэкономразвития, прокомментировал: "ИИ помог сформировать перечень наиболее пострадавших отраслей экономики, создать инструменты поддержки, ускорить процессы обработки обращений граждан. Развитие технологий, их адаптация к конкретным условиям и создание доброжелательной регуляторной среды являются важными аспектами сохранения темпов цифровой трансформации и развития экономики".

Одними из главных рисков цифровизации госслужащие называют нарушение информационной безопасности и потенциальные сбои в работе с персональными данными. Кроме того, респонденты опасаются нестабильности цифровых решений, например, из-за плохого покрытия территории регионов мобильным интернетом, сбоев серверов и т. д.

При этом большинство представителей госсектора считают, что совместная работа государства и бизнес-сообщества по преодолению последствий пандемии будет более эффективна.

С полным текстом исследования можно ознакомиться по ссылке.

Google Россия

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Google — Ларри Пейдж и Сергей Брин основали Google в 1998 году. С тех пор компания выросла, и теперь в ней работает более 50 тысяч человек по всему миру. Она предлагает пользователям доступ ко множеству популярных платформ и сервисов, таких как Поиск, Карты, Gmail, Android, Chrome и YouTube, а также широкие рекламные возможности. В октябре 2015 Google стала дочерней компанией Alphabet. Узнать больше о миссии Alphabet вы можете по ссылке.

Центр подготовки руководителей и команд цифровой трансформации создан на базе ВШГУ РАНХиГС в 2019 году. Центр реализует программы профессиональной переподготовки и повышения квалификации в сфере цифровой трансформации для государственных и муниципальных служащих в рамках федерального проекта “Кадры для цифровой экономики”. Помимо обучения, Центр также проводит исследования и разрабатывает методические и информационные материалы по цифровой трансформации госуправления, цифровым платформам и экосистемам, управлению изменениями, дизайн-мышлению, реализации трансформационных проектов, этике принятия решений.

АНО “Центр перспективных управленческих решений” выступает координатором и модератором внедрения в практическую деятельность органов государственной власти принципов управления на данных, доказательной политики, подходов к стратегическому управлению, кадровой политике, цифровизации и управлении изменениями.