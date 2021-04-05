Почта России получила эксклюзивный статус логистического партнера ПМЭФ-2021

Москва, 5 апреля /Росконгресс/. В Москве состоялась встреча советника Президента Российской Федерации Антона Кобякова и генерального директора, председателя правления, члена совета директоров АО "Почта России" Максима Акимова. Стороны обсудили стратегическое партнерство в рамках ключевых деловых мероприятий, организаторами которых выступает Фонд Росконгресс, в том числе на Петербургском международном экономическом форуме (6+), где в этом году Почта России получила эксклюзивный статус логистического партнера.

Помимо логистического партнерства, Почта России принимает активное участие в наполнении деловой повестки мероприятий, в том числе по направлению электронной коммерции. Компания активно занимается развитием онлайн-торговли в России и заинтересована в организации многостороннего диалога с игроками рынка.

"Логистические сервисы Почты России открывают новые возможности как для граждан, так и для развития малого и среднего предпринимательства по всей стране. В период пандемии цифровые сервисы национального почтового оператора позволили компаниям, работающим в сфере онлайн-торговли, быстрее адаптироваться к новым условиям и организовать бесперебойную доставку даже в отдаленные от центров районы. Электронная торговля занимает важное место в развитии экономики и повышении благополучия граждан, включение данной темы в деловую программу ведущих деловых мероприятий будет напрямую способствовать развитию отрасли", - подчеркнул советник Президента Российской Федерации, ответственный секретарь Оргкомитета ПМЭФ Антон Кобяков.

Генеральный директор, председатель правления, член совета директоров АО Почта России Максим Акимов отметил, что участие в международных деловых мероприятиях позволяет обменяться передовым опытом с ведущими игроками рынка из разных стран: "Фонд Росконгресс – ключевая российская площадка для выстраивания глобального бизнес-нетворкинга. Как крупнейшая логистическая компания страны, в последние годы серьезно развивающая свою зарубежную сеть, Почта России рада предложению фонда включиться в формирование повестки флагманских деловых мероприятий. Для нас ценна возможность обсуждать на таких площадках все более актуальные темы готовности стран к вызовам бурного роста электронной коммерции и настройки логистической инфраструктуры".

В ходе встречи также обсудили потенциальный интерес Почты России к транзитным возможностям Африканского континента и участии компании во втором Саммите Россия-Африка, который состоится в 2022 году.