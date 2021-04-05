В АО "Уралэлектромедь" увеличат кампанию шахтной печи с 3 до 5 лет

ТАСС, 5 апреля. На производстве медной катанки (ПМК) АО "Уралэлектромедь" (предприятие металлургического комплекса УГМК, город Верхняя Пышма Свердловской области) предложили увеличить срок службы футеровки шахтной печи с трех до пяти лет. Об этом сообщили в понедельник в управлении общественных связей Уральской горно-металлургической компании.

В 2017 году специалисты ПМК совместно с компанией Saint-Gobain начали реализацию проекта – использовать самую современную футеровку на шахтной печи Asarco, с целью увеличения ее срока службы. После двух лет работы футеровку проанализировали на степень износостойкости и рекомендовали ее для дальнейшей эксплуатации без ремонта на третий год.

"Проект успешно прошел испытание временем и спустя три года нашел свое дальнейшее продолжение – заменить огнеупоры горелочной зоны и увеличить кампанию печи с трех до пяти лет", - приводят в управлении слова начальника ПМК Максима Просветова.

Шахтная печь имеет две зоны – горелочная (нижняя часть) и шахтная (цилиндрическая - две трети от общей площади печи). При плавлении катодной меди основная тепловая нагрузка идет на горелочную зону, где огнестойкий карбидокремниевый кирпич при температуре 1300 градусов Цельсия изнашивается быстрее, чем в шахте. Во время капремонта специалисты ПМК предложили не менять полностью всю футеровку печи, а заменить только ее карбидокремниевую часть в горелочной зоне.

Предложение оформлено в инициативу с экономическим обоснованием. Если раньше на текущий ремонт всей внутренней футеровки печи требовалось 24 млн рублей, то на замену горелочной зоны - 8 млн.

"Проведение частичного ремонта горелочной зоны печи запланировано на январь 2022 года. Замену всей футеровки планируется выполнить в 2024 году", - добавил Просветов.

Сейчас специалисты ПМК готовят план организации работ, график на проведение частичного ремонта футеровки, изготавливают оснастку и ведут подбор подрядных организаций для реализации инициативы.

О компании

АО "Уралэлектромедь" - крупнейшее в России медерафинировочное предприятие, выпускающее золото и серебро в слитках чистотой 99,99%. В августе 2004 года АО "Уралэлектромедь" стало первым металлургическим предприятием, включенным в список признанных производителей драгоценных металлов Лондонской биржи драгоценных металлов как производитель аффинированного серебра, а продукция получила статус "Good Delivery" ("надежная поставка"). В мае 2006 года предприятие было включено в список Good Delivery как признанный производитель аффинированного золота.

УГМК управляет более чем 40 предприятиями различных отраслей промышленности в 14 регионах России и за рубежом. Компания является единственным российским производителем цинка, вторым по величине производителем меди, также выпускает стальной прокат, драгоценные металлы и добывает уголь.