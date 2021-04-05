ВТБ выпустил видеогид к выставке Роберта Фалька в Третьяковской галерее

МОСКВА, 5 апреля. /ТАСС/. Банк ВТБ выпустил серию YouTube-проекта "Культурный гид" (0+), посвященную выставке произведений Роберта Фалька в Третьяковской галерее. Как сообщила в понедельник пресс-служба банка, ведущей стала актриса театра "Мастерская Петра Фоменко" Галина Тюнина.

"Банк ВТБ выпустил очередную серию просветительского проекта "Культурный гид". На этот раз в роли ведущей выступила народная артистка России, актриса театра "Мастерская Петра Фоменко" Галина Тюнина. Благодаря этой серии проекта вы узнаете, например, как Никита Хрущев отреагировал на картину "Обнаженная в кресле", как страсть к трюфелям помогла Фальку найти одну из любимейших своих моделей - Матушку Катрин, и, конечно же, как на его последнем автопортрете вдруг появилась красная феска", - рассказали в пресс-службе.

В рамках экспозиции в залах Третьяковской галереи представлены работы Фалька из 19 музейных собраний и 24 частных коллекций, генеральным спонсором выставки выступил банк ВТБ. В предыдущий раз монографическая выставка Фалька состоялась в Третьяковской галерее почти сто лет назад - в 1924 году, говорится в сообщении.

"Фальк все время стремился куда-то, мчался ввысь и вверх. Его страсть к жизни, постоянная перемена мест, жены и музы, окружавшие его на протяжении жизни, восхищавшие и вдохновлявшие его, — все это воплощалось в его работах, отражалось в творчестве. Сегодня в стенах музея можно увидеть уникальную подборку работ, никогда ранее не представлявшуюся нашим современникам. Выставка в Третьяковской галерее возвращает важнейшего русского художника XX века Роберта Фалька туда, где ему положено быть - на вершину, в главные залы музея", — рассказала Тюнина о работе над проектом, ее слова передает пресс-служба.

Выпуски "Культурного гида" публикуются на YouTube-канале банка ВТБ. Как подчеркнули в пресс-службе, в ходе неформальной, яркой и динамичной видеоэкскурсии, которая длится немногим более 10 минут, зрителям будет представлена полная история того, как один из самых важных художников в истории XX века своим творчеством с легкостью перекинул мост из века XIX аж в XXI век.

"Мы приглашаем посмотреть новый выпуск "Культурного гида", который будет интересен и тем, кто знает творчество Фалька достаточно хорошо, и тем, кто не очень близко с ним знаком. Для нас этот видеопроект ценен своим динамичным и лаконичным форматом — ролики относительно короткие, и потому воспринимаются легко поклонниками искусства независимо от возраста и уровня погружения в культурную повестку. "Культурный гид" от банка ВТБ перенесет зрителей в доступное из любой точки мира виртуальное музейное пространство", - цитируют в сообщении начальника управления корпоративной социальной ответственности, старшего вице-президента банка ВТБ Наталью Кочневу.