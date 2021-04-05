Как прошла конференция Digital Brand Day 2021

Москва, 5 апреля. 24 марта в Москве в Цифровом деловом пространстве (ЦДП) прошла конференция «Digital Brand Day: Digital в моменте» (18+). На конференции выступили более 115 экспертов/спикеров из числа маркетологов крупнейших брендов и рекламных топ-менеджеров таких компаний, как Ozon, McDonald's Russia, Lamoda, «Мултон», «Самокат», L’Oreal Russia, «МегаФон», «Пятерочка», Nestle Russia, «Сбер», Mars Petcare, X5 Retail Group, МТС, Johnson & Johnson, SberDevices, «Ситимобил», «ВКонтакте», Mondelēz International, «Яндекс», PepsiCo Russia, The Coca-Cola Company, MAER, Unilever, «Перекресток» и многих других.

Ключевая тема конференции: «Digital в моменте»

Мероприятие прошло в офлайн-формате, разделенном на четыре одновременных потока, включающих в себя дискуссионные стеки, аналитические панели, обсуждения технологий и инноваций, презентации новых продуктов, разбор последних рекламных кейсов.

Презентации участников «Digital Brand Day 2021», видеоинтервью и другие материалы с конференции уже опубликованы на официальном сайте мероприятия и в спецпроекте на портале AdIndex.ru. Полная запись трансляции «Digital Brand Day: Digital в моменте» доступна на странице AdIndex в социальных сетях «ВКонтакте», Facebook и YouTube.

«Digital Brand Day» — ежегодная профессиональная бизнес-конференция, посвященная актуальным и инновационным темам в сфере брендинга, маркетинга и рекламы. Это диалог ведущих производителей товаров широкого спроса, рекламодателей, медиа и представителей государственной власти. Конференция организована Ассоциацией производителей фирменных торговых марок «Русбренд» при участии AdIndex, Mediascope и «Национального Рекламного Альянса» (НРА)

«Digital Brand Day 2021 —пятая конференция, посвященная цифровым, маркетинговым коммуникациям, новым рекламным технологиями и обмену опытом и лучшими практиками в области рекламы и маркетинга. Ключевая тема и название конференции — «Digital в моменте».

На конференции эксперты обсудили, в какой точке развития рынок находится, какой опыт получило рекламное сообщество по итогам прошлого года, где игроки ищут новые бизнес-модели и источники монетизации, как проходит «цифровой транзит» маркетинговых и рекламных экосистем, какие новые технологии помогут увеличить скорость и эффективность коммуникации с потребителем. Новый рекламный сезон мы начали с самоанализа и оценки ближайших перспектив.» - Елена Охлопкова, директор по взаимодействию в сфере рекламы, маркетинга и СМИ «Русбренд»

Организаторы конференции: «Русбренд», AdIndex, Mediascope, «Национальный Рекламный Альянс» (НРА).

Генеральный партнер: SmartMarket, среда для создания навыков виртуальных ассистентов «Салют от “Сбер”».

Индустриальные партнеры: «Газпром-медиа», «Национальная Медиа Группа», сейлз-хаус «Эверест», ВГТРК (18+) , Publicis Groupe Russia, dentsu Russia, АДВ, GroupM, Russ Outdoor.

Партнеры конференции: «Яндекс», Hyper AdTech, GPMD, MAER, Segmento, CityAds, «Национальная Медиа Корпорация» (НМК).

Специальные партнеры: «Национальная Медиа Корпорация» (НМК )

Официальная соцсеть конференции: «ВКонтакте».

Радиопартнер: «Эхо Москвы» (12+) .

Официальный телеканал конференции: МИР24 (18+) .

Главный агрегатор новостей: СМИ2 (18+) .

Информационные партнеры: ТАСС (16+) , «Российская газета» (16+) , «Интерфакс» (18+) , «Коммерсантъ» (16+) , «Известия» (18+) , «Аргументы и Факты» (16+) , Rusbase, Outdoor Media.

Все подробности на официальном сайте конференции: https://digitalbrandday.ru/dbd2021

Возрастная категория 18+