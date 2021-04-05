Глава Секретариата IGF рассказал о роли молодежи в вопросах управления Интернетом

Москва, 5 апреля. «Молодежь – лидеры завтрашнего дня, и очень важно, чтобы они были вовлечены в глобальный дискурс государственной политики сегодня, чтобы приблизить нас к безопасному, защищенному, устойчивому и надежному Интернету для всех» - сказал глава Секретариата Форума по управлению Интернетом (IGF) Ченгетай Масанго в интервью, которое он записал специально для участников Первого молодежного форума по управлению Интернетом (Youth RIGF, 18+). Форум состоится 6 апреля на территории Сколковского института науки и технологий.

Масанго также призвал молодых людей принимать более активное участие в процессах IGF и чаще поднимать для обсуждения вопросы, которые их больше всего интересуют. Привлечение молодежи – одно из приоритетных направлений работы IGF сейчас, и секретариат делает все возможное, чтобы как можно больше молодых людей приняло участие в предстоящем Форуме по управлению Интернетом, который состоится в декабре в Польше. В рамках IGF существует Молодежная коалиция по управлению Интернетом (YCIG), а также несколько национальных молодежных инициатив. Подобная молодежная инициатива была создана и в России, что привело к проведению Первого молодежного форума по управлению Интернетом.

Мы, по мнению главы Секретариата IGF, живем в очень любопытное время для Интернета, когда от принимаемых сейчас решений, будет зависеть то, в каком направлении пойдет его развитие. К тому же, у Интернета всё ещё есть нереализованный потенциал. Именно поэтому молодежь должна стать участником процесса по управлению Интернетом, так как она может предложить нестандартный и уникальный взгляд на проблемы сети, а также помочь найти пути решения этих проблем.

Полное интервью с Ченгетаем Масанго смотрите по ссылке.

ТАСС – стратегический информационный партнер форума Youth RIGF.

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Алина Устинова, Центр компетенций по глобальной ИТ-кооперации

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