Прием заявок на чемпионат творческих компетенций ArtMasters стартовал 5 апреля

Москва, 5 апреля. Чемпионат творческих компетенций ArtMasters (12+) продолжает успешный опыт в поиске и поддержке наиболее талантливых молодых специалистов в креативных индустриях. В 2020 году 48 человек стали победителями и получили денежные сертификаты на общую сумму 15 200 000 рублей, ценную профессиональную технику и стажировки в крупных компаниях и студиях страны.

В 2021 году запланировано 19 компетенций для основной возрастной категории (18−35 лет) и 8 компетенций для юниоров (14−17 лет). Всего 81 победитель получит денежные сертификаты на общую сумму 21 850 000 рублей, за первое место — на 500 тыс. рублей, за второе — на 300 тыс. рублей, за третье — на 150 тыс. рублей вместе с дорогостоящим оборудованием, стажировками и работой в действующих проектах.

Цель этого масштабного национального проекта — поддержать лучших молодых представителей творческих профессий, создать благоприятные условия для раскрытия их потенциала и способствовать росту престижа творческих профессий.

Чемпионат ArtMasters стремится стать платформой, на которой профессионалы и эксперты самого высокого уровня, создающие текущий ландшафт компетенций театра, кино, телевидения и других направлений сферы культуры, передают свои знания молодым участникам чемпионата, а также обращаются к широкой аудитории, интересующейся передовым срезом креативных технологий.

Для участников основной возрастной категории 18–35 лет соревнования пройдут по 19 компетенциям:

художник по костюмам; художник по гриму; художник-оформитель; сценограф; художник по свету; звукорежиссер; медиакомпозитор; веб-дизайнер; геймдизайнер; художник-аниматор; клипмейкер; режиссер монтажа; саунд-дизайнер; дизайнер смешанной реальности / программист виртуальных миров.

Новые компетенции 2021 года:

композитор популярной музыки; сценарист; оператор кино и ТВ; стейдж-менеджер; копирайтер.

Компетенции "сценарист компьютерных игр" и "оператор механики сцены" в этом году проводиться не будут.

Среди юниоров планируется выявить сильнейших по 8 компетенциям:

геймдизайнер; художник-аниматор; клипмейкер; режиссер монтажа (видеомонтажер); саунд-дизайнер; композитор популярной музыки (битмейкер); сценарист; оператор кино и ТВ (видеооператор).

К участию приглашаются претенденты из всех регионов России, при этом наличие образования по профилю компетенции не является обязательным условием.

Чемпионат планируется провести в три этапа.

Первый этап (с 5 апреля по 30 мая 2021 года) — подача заявки на участие на сайте

Второй этап (с 14 июня по 11 июля 2021 года) — квалификация, где участникам предстоит пройти онлайн-тестирование с теоретическими и практическими заданиями.

Третий этап (с 12 июля по 25 августа 2021 года) — финальные соревнования, в рамках которых финалистам предстоит продемонстрировать свои навыки в нескольких практических модулях.

Помимо программы индивидуальных соревнований чемпионата финалисты смогут принять участие в командных соревнованиях совместно с участниками Форума молодых деятелей культуры и искусств "Таврида": направление "Театр" с 5 по 13 июля 2021 года; "Музыка" с 16 по 23 июля 2021 года; "Кино" с 26 июля по 2 августа 2021 года. Призеры командных соревнований смогут показать свои работы на Фестивале фестивалей "Таврида.АРТ", который пройдет с 8 по 12 сентября 2021 года.

В финале участники встретятся со своими кумирами из мира кино, театра и музыки, примут участие в мастер-классах с ведущими представителями индустрии. Чемпионат завершится торжественной церемонией награждения победителей и гала-концертом, который состоится 6 сентября 2021 года на Новой сцене Большого театра.

"Успех людей творческих профессий — часто результат кропотливой, скрытой работы большого числа профессионалов. Работники бекстейдж в театрах — например, механики сцены, художники по гриму и костюмам или режиссер монтажа в кино — безусловно, достойны того, чтобы иметь свой профессиональный конкурс, получить профессиональное признание и новые возможности для самореализации", - отметил Сергей Кириенко, Первый Заместитель руководителя Администрации Президента РФ, председатель Наблюдательного совета Чемпионата ArtMasters.​​​​​

Стратегическим партнером чемпионата ArtMasters является Министерство науки и высшего образования Российской Федерации.

Чемпионат ArtMasters реализуется при поддержке Фонда президентских грантов, Министерства культуры Российской Федерации, Министерства просвещения Российской Федерации, а также Правительства Москвы.

ТАСС - Официальный информационный партнер чемпионата.

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