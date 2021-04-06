Делегация из Италии планирует принять участие в ПМЭФ-2021

Москва, 6 апреля. /Росконгресс/. В Москве состоялась встреча советника Президента Российской Федерации Антона Кобякова и Президента Ассоциации "Познаем Евразию", Председателя Совета директоров Банка Интеза Антонио Фаллико, которая была посвящена вопросам участия итальянской делегации в Петербургском международном экономическом форуме (6+) в июне 2021 года.

Итальянские официальные лица, предприниматели, финансисты, аналитики готовятся к активной работе в сессиях и круглых столах ПМЭФ- 2021. Делегация из Италии на ПМЭФ традиционно весьма представительна. Так, ассоциация "Познаем Евразию", давний итальянский партнер Фонда Росконгресс, готовит для ПМЭФ-2021 две тематические сессии: "Возможности развития экономического и финансового сотрудничества между Россией и Италией после пандемии" и "Искусство инновации: на пути к циркулярной экономике", которая пройдет в части форума, отведенной малому и среднему бизнесу. Кроме того, ассоциация готовит итальянское участие в Фестивале культуры ПМЭФ "Петербургские сезоны": планируется выступление оркестра театра "Петруцелли" из Бари, выставка в Русском музее произведений искусства из коллекции Группы Интеза Санпаоло. А на площадке форума, как и каждый год, будет развернут итальянский ресторан "Звезда Италии" с шеф-поваром из Апулии.

Заинтересованность в участии в форуме выразили главы ряда крупнейших итальянских компаний и областей. В 2021 году это будет область Апулия, которую будут представлять губернатор Микеле Эмилиано и мэр города Бари, президент Национальной ассоциации итальянских коммун Антонио Декаро.

"Представительное участие итальянской делегации в ПМЭФ является показателем высокого интереса со стороны государства и бизнеса в развитии и укреплении отношений между нашими странами. Мы видим перспективы сотрудничества в различных областях экономики, в том числе в энергетике, инновационных технологиях, сельском хозяйстве и промышленности. Мы также заинтересованы в развитии программ поддержки малого предпринимательства и реализации совместных инвестиционных проектов", - подчеркнул советник Президента Российской Федерации, ответственный секретарь Оргкомитета ПМЭФ Антон Кобяков.

Президент Ассоциации "Познаем Евразию", председатель Совета директоров Банка Интеза Антонио Фаллико отметил многолетнее успешное сотрудничество с Фондом Роскогресс по организации международных деловых мероприятий как в России, так и за рубежом. "В условиях постепенного преодоления пандемии, вакцинации и снятия части ограничений становятся вновь возможными деловые форумы в очном формате - сказал он. – Бизнес соскучился по прямому общению, по живым контактам. Мы рады возможности вести активную подготовку к ПМЭФ-2021, на который собираются многочисленные представители итальянских деловых кругов. Мы также готовим в конце октября очередной XIV Евразийский экономический форум в Вероне, на котором надеемся принять политических деятелей и предпринимателей из России, Италии и десятков стран мира".