Глава "Росатома" Алексей Лихачев рассказал о стратегии госкорпорации на глобальных рынках

Москва, 6 апреля. /РАНХиГС/. 5 апреля в РАНХиГС провел лекцию генеральный директор государственной корпорации по атомной энергии "Росатом" Алексей Лихачев. Он рассказал о стратегии развития госкорпорации на внутреннем и внешних рынках, основных направлениях деятельности и перспективах работы в новых отраслях.

Алексей Лихачев выступил перед выпускниками и слушателями программ МВА и ЕМВА Института бизнеса и делового администрирования (ИБДА) РАНХиГС. Лекцию посетили магистры Института экономики, математики и информационных технологий (ЭМИТ), а также государственные служащие, выпускники Высшей школы государственного управления (ВШГУ) Президентской академии.

Слушателей приветствовал ректор РАНХиГС Владимир Мау:

"Алексей Евгеньевич Лихачев с 2012 года является профессором Президентской академии, нашим другом и партнером. Для нас очень ценно, что сегодня руководитель "Росатома", одной из крупнейших и успешных в мировом масштабе российских госкорпораций, прочтет лекцию о глобальном лидерстве и новой парадигме технологического бизнеса для слушателей бизнес-программ Академии".

"Сегодня "Росатом" объединяет в себе функции органа государственной власти, определяющего госполитику в области использования ядерной энергии, а также коммерческую, производственную и образовательную деятельность, ― рассказал Алексей Лихачев. ― Мы сотрудничаем с РАН, Минобрнауки, Курчатовским институтом и другими образовательными и научно-исследовательскими организациями. Кроме важнейших задач обеспечения национальной безопасности и поддержания ядерного щита страны, Росатом активно развивает новые направления работы, сформулированные исходя из логики реализации национальных проектов. Имеющиеся у нас компетенции в самых разных областях дали нам возможность развивать новые, неядерные направления. Так, в области цифровизации перед нами стоит три ключевых задачи: максимальное внедрение цифры в отрасли, создание собственных цифровых продуктов, которые мы сможем "обкатать" на себе, а потом предлагать на рынке, участие в программе цифровизации российской экономики".

Росатом – госкорпорация с 75-летней историей, объединяющая более 350 предприятий и научных организаций на территории России и за рубежом. Спектр направлений работы "Росатома" сегодня очень широк ― это развитие Арктики, создание технологий вычислений с квантовыми процессорами до 100 кубитов, работа с новыми материалами, аддитивные технологии, развитие ветроэнергетики и многие другие.

Алексей Лихачев рассказал об актуальных вызовах и о стратегии, которой госкорпорация придерживается в работе на глобальных рынках.

Отдельным важным направлением для "Росатома" является работа с людьми: в 400 коллективах атомной отрасли сегодня работают почти 300 тыс. человек, что делает особенно важным развитие корпоративной культуры, человеко- и клиентоцентричности, принципов открытости и доверия. По словам Алексея Лихачева, лучшие сотрудники идут работать туда, где перед ними ставят глобальные цели, интересные задачи и дают возможность развиваться ― и "Росатом" планирует стать лучшим работодателем по раскрытию потенциала своих сотрудников.

"Наша цель – превратить "Росатом" из мирового лидера в области ядерных технологий в глобального технологического игрока, добиться лидирующих позиций по важнейшим технологическим направлениям: в производстве композиционных материалов, аддитивных технологиях, водородной энергетике, цифровых продуктах", ― подчеркнул глава госкорпорации.

Алексей Лихачев с 2012 года является профессором Президентской академии, имеет ученую степень доктора экономических наук. Он возглавляет ГК "Росатом" с 2016 года. Ранее занимал должность заместителя министра экономического развития Российской Федерации (2010-2015 годы), работал первым заместителем министра экономического развития Российской Федерации (2015-2016 года).