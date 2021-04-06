Замгенсека ООН обратился к участникам Youth RIGF

Москва, 6 апреля. "Я призываю всех участников Форума (18+) применить свою креативную энергию, чтобы внести свой вклад в развитие открытого, безопасного, стабильного, доступного и инклюзивный Интернет. Вы – наше будущее," - сказал заместитель Генерального секретаря ООН по экономическим и социальным вопросам Лю Чжэньмин в своем приветствие к участникам Первого молодежного Форума по управлению Интернетом.

Замгенсека ООН также напомнил, что у 3,5 млрд человек в мире на сегодняшний день нет доступа в Интернет. Пандемия коронавируса только усугубила проблему цифрового разрыва, что, в свою очередь, еще больше расширило экономическую пропасть между развитыми и развивающимися странами. Отдельно Лю Чжэньмин отметил проблему гендерного цифрового разрыва, который также стал только больше во время пандемии. Как сократить этот разрыв – один из вопросов, на которой предстоит ответить молодому поколению.

Хотя роль Интернета и возросла в этот неспокойный период, когда почти вся наша жизнь оказалась в онлайн, это обострило существующие вызовы, такие как защита персональных данных и кибербезопасность. Однако, замгенсека ООН закончил в позитивном ключе и дополнительно подчеркнув ту важную роль, которую молодежи предстоит сыграть в поиске решений всех острых проблем XXI века: "Молодежь сегодня – это движущая сила развития Интернета. Давайте работать вместе, чтобы убедиться, что все люди в мире по-настоящему установили соединение друг с другом".

ТАСС – стратегический информационный партнер форум Youth RIGF.