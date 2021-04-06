Объем рынка платного ТВ в России в 2021 году может вырасти на 3 %, до 107 млрд рублей

Москва, 6 апреля. Объем рынка платного ТВ в Росси по итогам 2020 года составил 104,6 млрд рублей, а по итогам 2021 года он может превысить 107 млрд рублей, говорится в отчете "ТМТ Консалтинг". Проникновение услуги платного ТВ в России превысило 81,5%.

По итогам 2020 года состав крупнейших игроков российского рынка платного ТВ не изменился. В тройку лидеров вошли Триколор,Ростелеком и МТС.

Лидером по относительному и абсолютному показателям увеличения абонентской базы во всех средах стала МТС: компания привлекла больше половины прироста абонентской базы среди крупнейших операторов. За год число подписчиков МТС, пользующихся услугами ТВ в платных линейных средах – спутниковом, кабельном и IPTV – выросло на 10,8% по сравнению с 2019 годом. Спутниковое ТВ МТС стало единственным в своем сегменте, кто по итогам года показал положительную динамику. База спутникового ТВ МТС выросла на 17% и преодолела миллионный рубеж.

Растущей технологией в 2020 году по рынку в целом осталась технология IPTV, улучшив показатели роста прошлого года: по оценкам "ТМТ Консалтинг", прирост числа IPTV-пользователей составил около 830 тысяч. Традиционно основной вклад в него внесли крупнейшие ШПД-провайдеры "Ростелеком", МТС и "ВымпелКом". Факторами роста стали продолжающееся строительство и модернизация сетей, продвижение пакетных тарифов. Популярность технологии повлияло на структуру рынка: доля IPTV по абонентской базе выросла с 21% до 22%, доля кабельного ТВ сократилась с 41% до 40%.