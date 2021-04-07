ММК принял участие в международной промышленной выставке в Ташкенте

ТАСС, 7 апреля. Представители ПАО "Магнитогорский металлургический комбинат" в рамках Международной промышленной выставки "ИННОПРОМ. Большая промышленная неделя в Узбекистане" презентовали продукцию ММК и провели встречи с рядом крупных клиентов, представляющих индустриальный сектор Узбекистана. Об этом сообщили в среду в управлении информации и общественных связей компании.

Международная промышленная выставка "ИННОПРОМ. Большая промышленная неделя в Узбекистане" проходит в Ташкенте 5-7 апреля. ПАО "ММК" представил на выставке свою экспозицию на отдельном стенде, где посетители форума могли ознакомиться с широким ассортиментом продукции и преимуществами сотрудничества с одним из лидеров российской черной металлургии.

"Мы рады присутствовать на этом представительном международном форуме в Ташкенте. Промышленность Узбекистана развивается быстрыми темпами, по итогам прошлого года Узбекистан стал крупнейшим потребителем продукции ММК среди стран СНГ. Мы заинтересованы в продолжении и расширении взаимовыгодного сотрудничества с нашими узбекскими партнерами", - приводят в управлении слова генерального директора Магнитогорского металлургического комбината Павла Шиляева, возглавившего делегацию ММК.

По итогам 2020 года ММК отгрузил в адрес компаний Узбекистана 415,6 тыс. тонн металлопродукции, что составило 82% от общего объема продаж в государства Центральной Азии и 35% от объема поставок в страны СНГ.

На промышленной выставке в Ташкенте представители ММК провели встречи с рядом наиболее крупных клиентов. Среди них – ООО "Ташкентский трубопрокатный завод" (ТТЗ), первый производитель стальных труб в Узбекистане. На ТТЗ ММК поставляет, в первую очередь, горячекатаный прокат, а также другие виды продукции. Общий объем отгрузки ММК в адрес ТТЗ в 2020 году составил 66,2 тыс. тонн.

ММК также активно сотрудничает с компаниями, представляющими автомобильную промышленность Узбекистана. Делегация ММК в ходе выставки в Ташкенте провела встречи с производителями автомобилей и их комплектующих, в частности, с компанией "UzAuto Motors", а также ее дочерними предприятиями и подрядчиками. Всего в 2020 году ММК поставил предприятиям узбекского автопрома более 38 тыс. тонн металлопродукции.

Еще один крупный клиент ММК в Узбекистане – Группа Компаний ARTEL, один из ключевых производителей бытовой техники и электроники в Центральной Азии. В 2020 году холдинг AKFA ARTEL, владеющий компанией, закупил у ММК 19,2 тыс. тонн продукции, в первую очередь – холоднокатаного и оцинкованного проката. Кроме того, ММК плотно сотрудничает с запущенным в декабре 2020 года Ташкентским металлургическим заводом (проектная мощность – 500 тыс. тонн оцинкованного и окрашенного проката в год) и является для этого предприятия основным поставщиком горячекатаных рулонов. По словам руководителей ММК, члены делегации от Магнитки провели продуктивные встречи с представителями всех перечисленных компаний, где подробно обсудили перспективы развития партнерских взаимоотношений.