ВШЭ проведет Апрельскую конференцию по проблемам развития экономики и общества

Москва, 7 апреля. С 13 по 30 апреля 2021 года в Москве состоится XXII Апрельская международная научная конференция по проблемам развития экономики и общества (АМНК) (16+). Впервые соорганизаторами конференции выступят Высшая школа экономики и Сбер.

АМНК - крупнейшее мероприятие по числу участников и представительству международного исследовательского сообщества среди проводимых в России междисциплинарных конференций по общественным наукам. Ежегодно в конференции принимают участие более 1700 человек, включая порядка 200 иностранных экспертов и ученых, которые участвуют в обсуждении широкого круга актуальных проблем экономического и социального развития страны.

Впервые в рамках конференции с 19 по 23 апреля пройдет серия научных и экспертных обсуждений в рамках Дискуссионного клуба ВШЭ и Сбера – экспертной площадки, где представители науки, бизнеса и государства на базе научного знания обсуждают актуальные вызовы для экономики и общества и делятся лучшими практиками развития бизнеса и институтов, формируя образ будущего.

В прямом эфире пройдут сессии, посвященные прорывным технологиям, развитию образования, науки и здравоохранения. Также среди тем Дискуссионного клуба – AI и цифровая трансформация компаний и государства, кибербезопасность и ESG.

"Апрельская конференция — крупнейшая конференция в России по общественным наукам. Она объединяет ведущих российских и зарубежных учёных, экспертов, общественных деятелей, которые на базе научных исследований разрабатывают решения для экономической, социальной и образовательной стратегий государства. Сегодня мы объединили бренды ВШЭ и Сбера для того, чтобы наука и бизнес обрели новые возможности для дискуссии, выработали взаимовыгодные перспективные направления сотрудничества. Мы уверены, что участие Сбера в качестве соорганизатора конференции — причём именно в содержательной части — придаст ей новый импульс, актуализирует повестку и привлечет новых участников, каждый из которых обогатит нашу программу" - рассказал Ярослав Кузьминов, Ректор Высшей школы экономики.

"Высшая школа экономики — не только один из лучших вузов страны, но и центр экспертизы международного уровня. Мы в Сбере всегда внимательно изучаем исследования, в том числе аналитику и доклады, которые получаем от учёных и экспертов ВШЭ. И очень заинтересованы в том, чтобы результаты научных исследований как можно быстрее применялись на практике. В рамках нашего совместного дискуссионного клуба мы обсудим актуальные вызовы для общества, поделимся лучшими практиками развития бизнеса и институтов, а также совместно со всеми участниками сформируем пути их реализации" - сообщил Герман Греф, Президент, Председатель Правления Сбербанка.

ТАСС – генеральный информационный партнер конференции.