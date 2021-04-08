Чистая прибыль Азиатско-Тихоокеанского банка за 2020 год составила 2,05 млрд рублей

Москва - Благовещенск, 8 апреля. "Азиатско-Тихоокеанский Банк" (АО) опубликовал годовую консолидированную финансовую отчетность в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) за 12 месяцев 2020 года и по состоянию на 31 декабря 2020 года, содержащую аудиторское заключение компании KPMG (АО "КПМГ") с результатами независимой аудиторской проверки.

Банк показал в отчетном периоде прибыль в размере 2,05 млрд рублей. На величину показателя оказали влияние повышение эффективности работы банка и положительная переоценка финансовых инструментов.

"В 2020 году Банк сохранил прибыльность и значительно улучшил качество активов. Мы планомерно и успешно развивали дистанционные каналы обслуживания, количество пользователей мобильного приложения выросло в 1,5 раза. АТБ также способствовал восстановлению работы предприятий малого и среднего бизнеса от последствий пандемии, участвуя в государственных программах кредитования", - прокомментировал результаты работы за предыдущий год Председатель Правления Алексей Коровин.

Активы Банка выросли на 36,9% с 97,1 до 132,8 млрд руб. Собственные средства увеличились на 11,6% с 16,0 до 17,9 млрд руб.

Ключевые финансовые и операционные показатели за 2020 год:

Рентабельность активов (ROA) 1,8% Рентабельность капитала (ROE) 12,1% Чистая процентная маржа (NIM) 6,2% Стоимость риска (CoR) 2,9% Операционная эффективность (Cost/Income) 62,9%

Кредиты, предоставленные клиентам, выросли на 35,9% и составили 73,5 млрд руб. Основным драйвером роста выступили кредиты физическим лицам, увеличившись до 57,1 млрд руб. (+60,6%). Чистые процентные доходы выросли на 25%, до 7,1 млрд руб. Объем средств на счетах и депозитах клиентов Банка увеличился на 26,2% и составил 98,4 млрд рублей. Наибольший рост показал объем средств юридических лиц, которые выросли на 19,8 млрд рублей (+80,9%) — до 44,2 млрд рублей. Чистые комиссионные доходы Банка в отчетный период продемонстрировали рост 15%, достигнув 3,1 млрд руб.

Собственные средства Банка выросли на 12% и на конец периода составили 17,9 млрд рублей. В отчетный период Банк соблюдал все установленные нормативы достаточности и надбавки к ним. Норматив достаточности капитала составил 11,6%, норматив достаточности капитала первого уровня — 10,8%.

Положительная динамика кредитных рейтингов Банка:

16 ноября 2020 года Аналитическое Кредитное Рейтинговое Агентство повысило Азиатско-Тихоокеанскому банку кредитный рейтинг по национальной шкале на две ступени до уровня ВВB (RU), сохранив прогноз "Развивающийся".

15 октября 2020 года международное рейтинговое агентство Fitch пересмотрело прогноз по долгосрочному рейтингу Азиатско-Тихоокеанского банка в сторону улучшения до "стабильного". Рейтинг был подтвержден на уровне "В".

Аналитики Fitch отметили, что пересмотреть прогноз позволили хорошие результаты по нескольким эконмическим показателям: повышение качества активов, рост прибыли, а также значительное снижение проблемной задолженности в портфеле банка. Также повышение прогноза АТБ обусловлено хорошей позицией по ликвидности и фондированию.