Концерт "Увидеть музыку" пройдет в Московском планетарии

Москва, 8 апреля. 16 и 17 апреля 2021 года в Большом Звездном зале Московского планетария пройдёт иммерсивный концерт "Увидеть музыку" (0+): шедевры мировой классики зазвучат по-новому в сопровождении космического видеоряда.

Сурен Тер-Овсепян, руководитель группы компаний Zapomni: "Цель проекта "Увидеть музыку" – создание нового формата концертной программы, позволяющего с помощью визуальных средств выразительности показать красоту музыки, ее форму, цвет и масштаб. Проект успешно стартовал в марте этого года, и мы с уверенностью можем сказать, что зрителем такой формат пришелся по душе".

"Увидеть музыку" — это возможность отправиться в незабываемое путешествие по звёздной галактике под волшебный аккомпанемент AvantGrand, уникального в своем роде рояля компании Yamaha.

Произведения именитых композиторов блистательно исполнит 18-летний виртуоз Иван Бессонов. На концерте прозвучат шедевры мировой классики: Шопена, Рахманинова и Чайковского.



Видеоряд на купольном экране перенесет зрителей в фантастический мир музыкальной Вселенной. Невероятный симбиоз видео-арта и музыки позволит выйти за рамки привычного, насладившись всей красотой звуковой палитры!

Иван Бессонов - первый российский музыкант, ставший победителем "Классического Евровидения" в 2018 году. Он сотрудничает с ведущими мировыми дирижерами - Валерием Гергиевым, Владимиром Спиваковым, Александром Сладковским, Владимиром Федосеевым и многими другими, участвует в фестивалях и дает сольные концерты в лучших мировых залах.

Дата и время: 16-17 апреля 2021 года в 21:30

Место проведения: Московский планетарий, Большой Звездный зал

Сайт проекта: https://lastick.ru/seethemusic/