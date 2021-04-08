Мерьем Узерли расскажет о правах женщин со сцены Synergy Woman Forum

Москва, 8 апреля. 16 апреля в Vegas City Hall состоится ежегодный форум для женщин и о женщинах Synergy Woman Forum(0+). Уже в четвёртый раз на одной площадке соберутся влиятельные представительницы мира моды, политики, спорта, культуры и шоу-бизнеса, чтобы поднять наиболее актуальные вопросы современности. На этот раз организаторы форума пригласили более 20 известных спикеров, которые обсудят роль женщины в современном мире, её статус, права и возможности.

За несколько лет проведения форума хедлайнерами события уже становились Ирина Хакамада, Рената Литвинова, Екатерина Андреева, Ирена Понарошку, Элизабет Гилберт, Сати Казанова и другие знаменитости. А в этом году главной приглашённой гостьей Synergy Woman Forum станет турецкая актриса, звезда сериала "Великолепный век" Мерьем Узерли.

Напомним, что в сериале "Великолепный век" актриса сыграла историческую личность Хюррем Хасеки-султан. Как известно, жена турецкого падишаха имела славянское происхождение и оставила значимый след в истории Османского государства. Эта женщина ломала устои и разрушала стереотипы, утверждая права женщин в мусульманском мире XVI века. Однако и сегодня, спустя почти пять столетий, тема борьбы за права женщин по-прежнему актуальна. Именно поэтому актриса и хедлайнер форума Мерьем Узерли будет говорить со сцены Vegas City Hall о давно волнующей её теме неравенства в обществе.

"Мы поговорим о женских темах, возможностях и, конечно, о правах. Права женщин — словосочетание, которое лично для меня не означает, что женщина лишена власти. Однако оно говорит о том, что в обществе до сих пор существует сильный гендерный дисбаланс. Давайте подумаем об этом, обсудим и постараемся решить эту проблему", — заявила Узерли в преддверии Synergy Woman Forum.

Вместе с известной турецкой актрисой на форуме выступят яркие представительницы различных сфер деятельности: астролог, телеведущая и бизнес-консультант Василиса Володина; председатель правления киностудии "Союзмультфильм" Юлиана Слащёва; актриса и режиссёр Софья Эрнст; основатель и CEO сети салонов ExpressNails — Brow&Nail Company Надежда Касатикова; режиссёр и наставница шоу "Танцы" Татьяна Денисова; чемпионка и рекордсменка по фридайвингу Наталья Авсеенко; сексолог Наталья Луговая и др. Также на Synergy Woman Forum выступит историк моды, почётный член Российской академии художеств Александр Васильев. Форум будет проходить в офлайн-формате с онлайн-трансляцией всех выступлений на электронной площадке Synergy.Online.

С главной сцены форума спикеры расскажут о том, как выстраивать личные и социальные границы, как изменились профессиональные цели и ориентиры за последние годы, как сохранять ресурсное состояние, чтобы добиваться своих целей и получать желаемое как в карьере, так и в личной жизни.

Особенно важным блоком пройдёт ряд тем, посвящённых построению взаимоотношений с окружающими и поиску гармонии с собой. Эксперты поговорят о том, что такое счастливая жизнь в паре, о психологии "цифровых" отношений, о злободневной теме бодипозитива — стоит ли менять своё тело в угоду обществу, почему нужно любить себя такой, какая ты есть, и, самое главное, как к этому прийти.

Ещё одной важной темой Synergy Woman Forum станет вопрос киберагрессии, буллинга, абьюзмента и харрасмента — спикеры объяснят, в чём разница между этими терминами, и расскажут, что делать, если вы столкнулись с проявлением агрессии в свою сторону.

И, конечно, без привычной темы красоты и здоровья на форуме тоже не обойдётся. На сцене Synergy Woman Forum эксперты поделятся своими мнениями о том, что всё же лучше в XXI веке — естественное старение или пластическая хирургия, а также осветят все подводные камни такого модного направления, как биохакинг, и обсудят актуальную сегодня тему "Selfcare как глобальный тренд в постпандемию".

Подробнее о форуме можно узнать по ссылке https://synergywoman.ru/

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