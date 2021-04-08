На Апрельской конференции НИУ ВШЭ обсудят повестку евразийской интеграции до 2025 года

Москва, 8 апреля. ВШЭ проводит серию круглых столов, посвященных обсуждению стратегии развития евразийской интеграции по ряду направлений — от кооперации в сфере науки до развития финансового сектора с учетом реализации Стратегии развития евразийской экономической интеграции до 2025 года. Дискуссии включены как в основную программу XXII Апрельской конференции (16+), так и в повестку ассоциированного с ней международного научного симпозиума "Форсайт и научно-техническая и инновационная политика", который организует ИСИЭЗ ВШЭ.

В последние годы утвердился статус НИУ ВШЭ как одного из ведущих центров компетенций по вопросам развития евразийской интеграции. Целый ряд его подразделений реализуют широкий спектр научно-исследовательских и экспертно-аналитических работ по актуальным направлениям развития Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Совместно с Евразийской экономической комиссией (ЕЭК), Евразийским банком развития (ЕАБР), Интеграционным клубом при Председателе Совета Федерации регулярно проводятся мероприятия и выпускаются аналитические доклады. При активной поддержке университета расширяется научно-образовательное партнерство с вузами и научными центрами из стран ЕАЭС. Общую координацию по всем перечисленным направлениям сотрудничества осуществляет Центр компетенций по взаимодействию с международными организациями ИСИЭЗ НИУ ВШЭ.

14 апреля пройдет круглый стол "Современные цифровые технологии в финансовой сфере: глобальные тенденции и перспективы внедрения в странах ЕАЭС", посвященный обсуждению успешных кейсов цифровизации в финансовом секторе и наиболее значимых технологических трендов, которые будут определять развитие финансовых рынков в мире, России и государствах-членах ЕАЭС в среднесрочном периоде. Ключевые доклады представят сотрудники НИУ ВШЭ, эксперты экономического и финансового блока ЕЭК, институтов развития, финансово-инвестиционных компаний и банков. Участники дискуссии рассмотрят перспективные практики масштабирования финтех-стартапов на евразийском пространстве, потенциальные выгоды и риски внедрения цифровых технологий для оказания финансовых услуг на территории государств-членов ЕАЭС.

15 апреля пройдет круглый стол "Перспективы реализации кооперационных проектов в области науки и технологий для формирования евразийского инновационного пространства". Его участники рассмотрят политические меры по активизации и наращиванию научно-технологического потенциала ЕАЭС, обсудят направления перспективных совместных исследований, инновационных программ и инвестиционных проектов, а также промышленного сотрудничества. Особое внимание будет уделено построению систем управления и финансирования совместных проектов, научно-технологического прогнозирования и кластерной кооперации. Будут представлены конкретные технологические проекты, уже успешно реализуемые вузами совместно с компаниями-партнерами, которые могут быть масштабированы на евразийский уровень. Среди ключевых докладчиков — представители департамента промышленной политики ЕЭК, национальных министерств образования и науки стран-членов ЕАЭС, финансовых институтов развития, ВШЭ, других университетов и научных центров стран Союза.

16 апреля пройдет специальный круглый стол "Стратегия развития ЕАЭС до 2025 года: драйверы и инструменты прорыва". Участники обсудят динамику и перспективы евразийской экономической интеграции, соотнеся их с целями и задачами "Стратегических направлений развития евразийской интеграции до 2025 года". Какие действия важно предпринять для преодоления экономической рецессии, вызванной пандемией? В каких направлениях будет развиваться интеграционное сотрудничество? С программным докладом, освещающим эти и другие вопросы, выступит директор департамента развития интеграции ЕЭК Гоар Барсегян. В дискуссии также примут участие сотрудники Минэкономразвития России, эксперты НИУ ВШЭ, других университетов и научных центров, представители посольств стран-членов и стран-наблюдателей ЕАЭС в Российской Федерации.

27 апреля Институт торговой политики НИУ ВШЭ проведет презентацию и обсуждение экспертного доклада "Оценка интеграционных процессов ЕАЭС в сфере торговли: 2021".

На Апрельской конференции запланированы два почётных доклада.

14 апреля заместитель председателя Правления Евразийского банка развития (ЕАБР) Тигран Саркисян расскажет о роли наднациональных и международных институтов в цифровой трансформации стран Евразии, приоритетах деятельности международных институтов развития в странах ЕАЭС+ по цифровой повестке. Докладчик представит концепцию "цифрового суверенитета" для евразийского региона и осветит вопросы деятельности Фонда цифровых инициатив ЕАБР как центра компетенций по реализации евразийских интеграционных проектов.

15 апреля с лекцией "Реализация “Стратегических направлений развития евразийской интеграции до 2025 года”: экономический рост на основе укрепления доверия" выступит председатель Коллегии ЕЭК, член-корреспондент НАН Беларуси Михаил Мясникович. Он расскажет о том, как через усиление интеграционных процессов достичь в среднесрочной перспективе целей опережающего развития и повышения конкурентоспособности государств – членов в условиях глобальной экономики. Во время визита Михаила Мясниковича и его встречи с ректором НИУ ВШЭ Ярославом Кузьминовым состоится официальное подписание очередной двухлетней Программы сотрудничества НИУ ВШЭ и ЕЭК на 2021–2022 годы.

"Традиционно наша конференция будет местом встречи молодых и авторитетных ученых, представителей власти, бизнеса и экспертного сообщества. Как и в прошлые годы на ней будут обсуждаться актуальные проблемы нашего общества на языке науки и будут проводиться содержательные дискуссии по самому широкому спектру вопросов" - отметил профессор Евгений Ясин, председатель программного комитета конференции – научный руководитель НИУ ВШЭ.

За дополнительной информацией об этих мероприятиях можно обращаться в пресс-службу НИУ ВШЭ press@hse.ru. Аккредитация СМИ на XXII Апрельскую конференцию по ссылке.

ТАСС - Генеральный информационный партнер конференции