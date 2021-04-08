Свердловские депутаты предложили учредить специальную награду для волонтеров

ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 апреля. /ТАСС/. Депутаты Свердловского Заксобрания предложили учредить почетный знак "За заслуги в волонтерском движении". Награда будет вручаться активистам волонтерского движения, форма знака сейчас обсуждается, сообщили в пресс-службе областного Заксо.

"Живое обсуждение на Совете регионального парламента вызвал вопрос о Почетном знаке Законодательного Собрания Свердловской области "За заслуги в волонтерском движении". Эта награда будет вручаться активистам волонтерского движения, кто проявит себя в деле добра и милосердия. На обсуждение депутатов были представлены четыре вида знака, разработанные нашими специалистами в области геральдики. Высказывались предложения дополнительно обсудить форму знака с представителями волонтерских организаций", - говорится в сообщении.

Форма знака дополнительно обсудят в ближайшее время. "Депутаты областного парламента полагают, что награда достойным волонтерам станет еще одним стимулом для вовлечения самых широких слоев населения нашего региона в волонтерское движение", - приводят в сообщении слова председателя Законодательного Собрания Свердловской области Людмилы Бабушкиной.

Заседание областного Заксобрания планируется провести 20 апреля. На нем депутаты также планируют рассмотреть изменение в закон об образовании, в частности молодые педагоги, которые начали работу в сельской местности до окончания учебы, будут получать полагающуюся выплату сразу, как только окончат вуз.