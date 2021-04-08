Открыта регистрация на XI Всероссийский туристский Форум "Открытый Крым" - 2021

Москва, 8 апреля. Открыта регистрация участников ежегодный Всероссийский туристский форум "Открытый Крым"-2021 (0+). Мероприятие организовано Министерством курортов и туризма Республики Крым при поддержке Федерального агентства по туризму (Ростуризм).

Республика Крым как один из лидеров среди туристических регионов страны традиционно объединит участников со всей России для обсуждения актуальных вопросов и представит как Всероссийскую повестку накануне курортного сезона 2021, так и актуальные вопросы для Юга России. В мероприятии примут участие члены Правительства РФ и Республики Крым, курортных регионов РФ и представители туристического бизнеса.

Учитывая санитарно-эпидемиологическую обстановку, форум пройдет в формате живого диалога, объединив онлайн и оффлайн мероприятия. Зарегистрироваться и ознакомиться с программой на XI Всероссийский туристский форум "Открытый Крым" можно на сайте, указав формат участия. Для онлайн-трансляции на электронный адрес придет подтверждение, а накануне мероприятия - ссылка, которая даст возможность подключиться к площадкам форума на Туристическом портале Республики Крым.

Участники Форума узнают какими мерами господдержки может воспользоваться турбизнес на федеральном и региональном уровне, о глобальных трендах туристической отрасли, о новых точках роста для развития индустрии гостеприимства, познакомятся с успешными практиками по решению кадровых вопросов и предложениями по взаимодействию учебных заведений и бизнеса, а также поделятся успешными кейсами по кризис-менеджменту в сезоне 2020 года и переориентации бизнеса после трансформации отрасли.

"В преддверии курортного сезона одной из самых актуальных тем Форума станет легализация малых средств размещения, в рамках которой участники обсудят изменения в законодательстве и формирование нового сегмента гостиничного рынка в России", - сообщил министр курортов и туризма РК Вадим Волченко.

Кроме того, в режиме онлайн – трансляции будет проведена сессия, доступная во всех регионах РФ, с презентацией успешных практик Республика Крым по разработкам и продвижению программ постковидной реабилитации и оздоровления. А также вниманию участников предложат экспертную сессию о возможностях эксклюзивного туристического обслуживания и инновационных турпродуктах этого сезона и самую актуальную информацию по сезону-2021 - возможности, ценовую политику, варианты размещения и проч.

В рамках форума также состоится туристическая выставка "Открытый Крым", которая представит курортные регионы России в рамках межрегионального сотрудничества и объединит представителей санаторно-курортного комплекса, отельеров, туркомпании, поставщиков HoReCa. Мероприятие состоится в Riviera Sunrise Resort&SPA в Алуште.

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