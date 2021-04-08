Подведены итоги Первого молодежного Форума по управлению Интернетом

Москва, 8 апреля. В Москве завершил работу Молодежный форум по управлению Интернетом (Youth RIGF, 18+), который собрал в Сколтехе самую креативную, талантливую и прогрессивную молодежь в сфере IT. 200 молодых людей принимали участие на площадке офлайн и еще более 5 тысяч подключились к онлайн-трансляции Форума, регистрация на который была открыта вплоть до последнего дня. На онлайн-формат регистрировались молодые люди не только из Москвы, но и из многих регионов страны. Наибольший интерес Форум вызвал у молодежи в Ростовской области (более 550 участников), Рязанской и Челябинской областях (более 200 участников). Также можно отметить Санкт-Петербург, Смоленскую область, Республику Дагестан, Краснодарский край, Республику Мордовию, Вологодскую и Самарскую области. В каждом из этих регионов на Форум зарегистрировалось более 100 участников. Трансляция проходила на двух языках, что обеспечило участие не только российской, но и иностранной аудитории из самых разных уголков мира: США, Сербия, Австрия, Бангладеш, Япония, Замбия, Гана, Италия, Египет, Пакистан, Польша, Куба и др.

Приглашенные модераторы и докладчики из числа ведущих российских и международных экспертов выступили в четырех панельных секциях Форума. На секции "Цифровая экономика: утопия или антиутопия" обсуждалось будущее IT-индустрии в России, "утечка мозгов" и карьерные перспективы российской молодежи. Дискуссия о правовом регулировании, контроле сбора и обработки данных и нарушениях личного пространства потребителя прошла на секции "Мои персональные данные: чьи они на самом деле?". В рамках секции "(Не)виртуальная реальность" участники обсудили проблему цифровой зависимости и проанализировали влияние Интернета на повседневную жизнь и автоматизацию человеческого сознания. Обсуждение будущего соцсетей и перспектив появления новых социальных платформ прошло на четвертой секции Форума "2020 – год ТикТока: хайп или новая площадка для молодежи".

На закрытии Форума прошло вручение премий наиболее успешным IT-проектам в шести номинациях, в награждении которых участвовал Первый заместитель Руководителя Администрации Президента Российской Федерации Сергей Владиленович Кириенко. "Это молодые ребята, но проекты, которые они предлагают, вызывают неимоверное уважение. Роль молодежи в развитии Интернета – главная, - заявил Сергей Владиленович. - Проекты, которые реализуют молодые ребята сегодня, равноценно могут конкурировать, а то и выигрывать более взрослых и опытных коллег. Этим, на самом деле, определяется конкурентоспособность российских компаний и России в целом". Так, например, среди победителей можно отметить проект "Free Lunch", автоматизированную систему для удаленной записи на горячее питание для студентов средних профессиональных образовательных учреждений, и разработанное программное обеспечение, которое обеспечит возможность коммуникации с людьми, страдающими нарушениями двигательных функций, нервнопаралитическими синдромами и другими болезнями ЦНС, предоставив возможность управления персональным компьютером с помощью движения глаз.

Одним из основных событий Форума необходимо отметить и определение команды Молодежного цифрового омбудсмена, в состав которой вошли студент Международно-правового института ФГБОУ ВО "Московский государственный юридический университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА)" Дмитрий Гуляев, студентка Московского государственного технического университета им. Н. Э. Баумана Ирина Трапезникова и студент Московского Государственного Института Международных отношений Министерства Иностранных дел Российской Федерации (МГИМО МИД России) Алексей Стариков. Участники Форума выступили с инициативой создания такого института в государствах-членах ООН и проведения в 2022 году глобального форума Молодежных цифровых омбудсменов. Российская команда Молодежного цифрового омбудсмена представила не только свою подробную программу по первым предполагаемым шагам на новом посту, но и презентовала Молодежное послание Форума, сформулированное на основе поступивших на сайт предложений от молодежи. По итогам Форума Молодежное послание будет также представлено российскому и международному сообществу.

Помимо деловой программы на Youth RIGF были также развернуты фан-зоны с познавательными мастер-классами и IT-площадками, где можно было посетить 5G-лабораторию, VR/AR зоны с использованием технологии виртуального погружения, ознакомиться с Интернет-проектами Российского исторического общества и "гаджетами" эпохи "старых добрых времен" из музея Яндекса.

Организаторы и участники выразили желание проводить Форум ежегодно для того, чтобы встречаться вновь и давать возможность для диалога и обсуждения новых идей и реализации проектов для молодых людей из России и всего мира.

ТАСС – стратегический информационный партнер форума Youth RIGF.