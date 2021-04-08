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"Доброфлот" отправил первую партию консервов в Канаду

В Ванкувер были отправлены более 50 тыс. банок сайры, горбуши и скумбрии
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Описание
© Пресс-служба ГК "Доброфлот"
© Пресс-служба ГК "Доброфлот"
© Пресс-служба ГК "Доброфлот"

Владивосток, 8 апреля. Группа компаний "Доброфлот" расширила географию поставок готовой продукции: первая партия рыбных консервов из Приморья была направлена в Канаду. Уже в мае 2021 года в канадских торговых сетях будет представлена продукция российского производителя.

В Ванкувер были отправлены более 50 тыс. банок сайры, горбуши и скумбрии, произведенных на плавбазе Всеволод Сибирцев и консервном заводе группы компаний, расположенном в поселке Южно-Морской Приморского края. Партнером выступила канадская компания Pacific Way Imports Inc, которая стала официальным дистрибьютором "Доброфлот" на территории Канады. Специально для североамериканского рынка была разработана новая этикетка консервных банок: в соответствии с правилами, действующими в Канаде, вся информация дублируется на французском и английском языках.

В настоящее время "Доброфлот" совместно с "Российским Экспортным Центром" и АНО "Центр Поддержки Предпринимательства Приморского края" разрабатывает программы поставок по 10 новым иностранным направлениям.

"Мы надеемся, что любимая марка рыбных консервов россиян завоюет сердца людей и в других странах", — отметил управляющий группы компаний "Доброфлот" Александр Ефремов.

До конца 2021 года пробные партии с консервами "Доброфлот" поступят в США, Южную Корею, Японию, Болгарию, Эстонию, Литву и Латвию. Консервация группы компаний уже представлена в Белоруссии, США, Австралии, Армении, Узбекистане, Молдове и на Кубе.

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