В Санкт-Петербурге отметили 200-летие со дня рождения Н.А. Некрасова

Санкт-Петербург, 8 апреля. 2 апреля в Центре искусства и музыки библиотеки им. В.В. Маяковского в Санкт-Петербурге прошло культурно-просветительское мероприятие, посвящённое 200-летию со дня рождения Н.А. Некрасова.
В рамках мероприятия демонстрировалась выставка цифровых копий музейных предметов, в том числе связанных с жизнью и творчеством юбиляра; состоялось пленарное заседание с выступлениями исследователей творчества великого поэта и издателя; автобусная экскурсия по памятным местам и другие события.
Мероприятие было организовано Министерством культуры Российской Федерации с целью сохранения литературного наследия России, популяризации объектов культурного наследия, связанных с именем великого русского поэта, издателя Николая Алексеевича Некрасова, обмена опытом, координации деятельности учреждений культуры и укрепления профессиональных связей с перспективой реализации совместных проектов.
В мероприятиях приняли участие руководители и специалисты федеральных, региональных и муниципальных органов власти в сфере культуры Российской Федерации, представители музеев России и представители Союза музеев России, представители Ассоциации литературных музеев, руководители и специалисты государственных федеральных и региональных библиотек, руководители и специалисты государственных, региональных и муниципальных организаций культуры, руководители и специалисты региональных органов власти в сфере образования и просвещения Российской Федерации.
На диалоговом мероприятии c приветственным словом обратился Воронко Александр Николаевич – Директор Департамента музеев и внешних связей Министерства культуры Российской Федерации
Прозвучали следующие доклады:
- «О ходе подготовки юбилея поэта Н.А. Некрасова» – Некрасов Сергей Михайлович – Директор Всероссийского музея А.С. Пушкина;
- «Наследие Николая Алексеевича Некрасова в фондах Российской национальной библиотеки» – Гронский Владимир Геннадьевич – Генеральный директор Российской национальной библиотеки;
- «Николай Некрасов в XXI веке. Литературная репутация номер пять» – Бак Дмитрий Петрович – Директор Государственного музея истории российской литературы имени В.И.Даля;
- «Новгородская усадьба Н.А.Некрасова. Современное состояние, перспективы развития» – Григорьева Наталья Васильевна – Директор Новгородского государственного объединённого музея-заповедника;
- «Музей-заповедник – ответственный исполнитель плана мероприятий подготовки и празднования 200-летия со дня рождения Н.А.Некрасова» – Ивушкин Андрей Александрович – Директор ГАУК Ярославской области «Государственный литературно-мемориальный музей-заповедник Н.А. Некрасова «Карабиха»;
- «Николай Некрасов. За и против» – Богданова Ольга Владимировна – Доктор филологических наук, профессор Санкт-Петербургского государственного университета;
- «Николай Некрасов и современная петербургская поэзия» – Лукин Евгений Валентинович – Руководитель Дома писателей Санкт-Петербурга
- «Образ русской интеллигенции в поэзии Н.А. Некрасова» – Федоров Сергей Владимирович – Заведующий кафедрой филологического образования Санкт-Петербургской академии постдипломного педагогического образования;
- «Санкт-Петербург: город рождения музы Н.А.Некрасова в год 200-летия поэта» - Болтин Федор Дмитриевич – Врио председателя Комитета по культуре Санкт-Петербурга;