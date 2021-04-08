В Санкт-Петербурге отметили 200-летие со дня рождения Н.А. Некрасова

Санкт-Петербург, 8 апреля. 2 апреля в Центре искусства и музыки библиотеки им. В.В. Маяковского в Санкт-Петербурге прошло культурно-просветительское мероприятие, посвящённое 200-летию со дня рождения Н.А. Некрасова.

В рамках мероприятия демонстрировалась выставка цифровых копий музейных предметов, в том числе связанных с жизнью и творчеством юбиляра; состоялось пленарное заседание с выступлениями исследователей творчества великого поэта и издателя; автобусная экскурсия по памятным местам и другие события.

Мероприятие было организовано Министерством культуры Российской Федерации с целью сохранения литературного наследия России, популяризации объектов культурного наследия, связанных с именем великого русского поэта, издателя Николая Алексеевича Некрасова, обмена опытом, координации деятельности учреждений культуры и укрепления профессиональных связей с перспективой реализации совместных проектов.

В мероприятиях приняли участие руководители и специалисты федеральных, региональных и муниципальных органов власти в сфере культуры Российской Федерации, представители музеев России и представители Союза музеев России, представители Ассоциации литературных музеев, руководители и специалисты государственных федеральных и региональных библиотек, руководители и специалисты государственных, региональных и муниципальных организаций культуры, руководители и специалисты региональных органов власти в сфере образования и просвещения Российской Федерации.

На диалоговом мероприятии c приветственным словом обратился Воронко Александр Николаевич – Директор Департамента музеев и внешних связей Министерства культуры Российской Федерации

Прозвучали следующие доклады: