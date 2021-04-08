Чеченский драматический театр открыл "Большие гастроли" в Москве

Москва, 8 апреля. 7 и 8 апреля состоялись "Большие гастроли" Чеченского государственного драматического театра им. Ханпаши Нурадилова (г. Грозный) в Москве, организованные ФГБУК "РОСКОНЦЕРТ" согласно Всероссийскому гастрольно-концертному плану Минкультуры России.

В рамках межрегиональной программы Чеченский государственный драматический представил уникальный спектакль "В горы за тобой" (12+), специально созданный для Чеченского драматического театра и посвященный 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. Автор пьесы – Олег Михайлов. Режиссер постановки – художественный руководитель-директор ЧГДТ им. Х. Нурадилова, заслуженный работник культуры РФ, народная артистка ЧР, заслуженный деятель искусств ЧР Хава Лолиевна Ахмадова.

7 апреля перед началом спектакля в Московском драматическом театре им. М. Н. Ермоловой состоялась пресс-конференция, в которой приняли участие: Марина Михайловна Корчак – заведующая Кабинетом национальных театров СТД РФ и Кабинетом драматических театров СТД РФ, Хава Лолиевна Ахмадова – художественный руководитель-директор Чеченского государственного драматического театра им. Ханпаши Нурадилова, заслуженный работник культуры РФ, народная артистка ЧР, заслуженный деятель искусств ЧР; Ольга Игоревна Кабо – заслуженная артистка РФ, Сулейман Сайдемиевич Ахмадов – народный артист ЧР, Вера Николаевна Стрельникова – Советник заместителя Председателя Правительства ЧР.

"Раньше, когда нас спрашивали, почему Чеченский театр не гастролирует, я говорила, подождите, ему нужно набраться воздуха, сил, отстроиться, наконец… В 2020 году мы обратились в "Большие гастроли" и в рамках программы поехали на фестиваль в Крым. Сегодня, благодаря "Большим гастролям", мы здесь, в Москве. В июне отправляемся в Красноярск, потом Красноярск приезжает к нам. Будем обмениваться опытом, будем набираться опыта. "Большие гастроли" – это масштабное, важное дело! У региональных театров нет возможности организовывать гастроли самостоятельно", - рассказала Художественный руководитель-директор Чеченского государственного драматического театра им. Ханпаши Нурадилова.

Действие спектакля "В горы за тобой" происходит в 1943 году в Харькове. В освобожденном от фашистов городе встречаются Юнус и Нина. Им предстоит пройти долгий и жестокий путь отчаяния и потерь, предательства и разлуки, чтобы сохранить свою любовь и обрести друг друга. Автор пьесы использовал дневники, воспоминания украинцев, русских и чеченцев о сталинских репрессиях, событиях Великой Отечественной войны. В спектакле заняты: заслуженная артистка РФ Ольга Кабо, народный артист ЧР Сулейман Ахмадов, заслуженный артист ЧР Ризван Халиков, народный артист ЧР Шамиль Алханов, Мадина Пицуева.

ТАСС – информационный партнер.

Программа "Большие гастроли":

большиегастроли. рф

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