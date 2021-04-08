Международный фестиваль Red Fox Elbrus Race пройдет 4 – 8 мая

Москва, 8 апреля. С 4 по 8 мая на склонах высшей точки Европы - горы Эльбрус (5642 м) - в рамках XII фестиваля горных экстремальных видов спорта Red Fox Elbrus Race (18+) при поддержке Фонда президентских грантов состоится Кубок Победы, посвящённый 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной Войне.

"Кубок Победы, проводимый в дни празднования Великой Победы и собирающий сотни гостей из разных стран мира, призван акцентировать внимание на Приэльбрусье как памятнике истории. Дистанции соревнований проходят по историческим местам военной славы Приэльбрусья" , - отмечает директор фестиваля Евгений Колчанов.

Событие, проводимое с 2008 года, в дни майских праздников соберёт в одном из самых красивых горных районов России - Приэльбрусье - сотни участников и гостей из разных стран мира. В память о высокой победе сильнейшие скайраннеры, альпинисты, лыжники, лучшие ски-альпинисты, а также мультиспортсмены и любители активного отдыха примут участие в увлекательных стартах, где каждый может совершить большую победу над собой и установить свой личный рекорд.

В программу войдут соревнования по скайраннингу: самый высокогорный в мире Вертикальный километр (2450-3450 м) и скоростное восхождение на Западную вершину Эльбруса (5642 м).

Кубок Победы является доброй традицией фестиваля Red Fox Elbrus Race и проводится на склонах высшей точки Европы с целью сохранения исторической памяти о героических событиях, происходивших в Приэльбрусье в годы Великой Отечественной войны, о подвиге советских солдат-альпинистов. В соревнованиях принимают участие военнослужащие и представители силовых ведомств - сотрудники Министерства обороны, ФСБ, МЧС, Росгвардии. Дистанции соревнований пройдут по историческим местам военной славы Приэльбрусья.

Кубок Победы. Вертикальный километр (Vertical Kilometer® - Mt. Elbrus), 2450-3450 м. 4-й этап Кубка России по скайраннингу.

5 мая откроет спортивную программу один из самых массовых стартов - самый “высокий” в мире Вертикальный километр (2450-3450 м)! Классическая дистанция, отличительная особенность которой - набор по высоте 1000 м при общей длине, не превышающей 5000 м. Этот старт представляет собой квалификационный этап перед скоростным восхождением на вершину Эльбруса.

Впервые в России соревнования по Вертикальному километру прошли в 2010 году. И первым победителем на этой дистанции стал служащий Внутренних войск Дмитрий Плосконосов. Рекорд же в этой дисциплине на сегодняшний день принадлежит Виталию Чернову (команда Red Fox), который установил его в 2017 году, и составляет 43 минуты 14,6 секунд!

Кубок Победы. Скоростное восхождение на Западную вершину Эльбруса SkyMarathon® - Mt. Elbrus, 2350-5642 м.

Кубок Победы. Skyrace® - Mt. Elbrus, 3780-5642 м.

7 мая в знак уважения и почтения к защитникам Кавказа в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. состоится знаковое мероприятие Кубка Победы - занесение знамени Победы на вершины Эльбруса. Это важное символическое событие в память о героическом подвиге советских

военных альпинистов, мужественно оборонявших склоны Эльбруса, где развернулись самые высокогорные в мировой истории бои, и свергнувших нацистские штандарты.

В этот день пройдёт главное событие фестиваля Red Fox Elbrus Race 2021 - скоростное восхождение на Западную вершину Эльбруса (5642 м), которое традиционно состоится в спортивном (забег с поляны Азау, 2350 м) и любительском (забег с "Бочек", 3780 м) классах.

На сегодняшний день рекорд фестиваля в забеге Азау (2350 м) – Эльбрус (5642 м) принадлежит эквадорцу Карлу Эглоффу - 3 часа 24 минуты и 14 секунд. В рамках Red Fox Elbrus Race 2017 Карлу удалось установить ещё один мировой рекорд - подняться с поляны Азау (2350 м) на Западную вершину Эльбруса (5642 м) и спуститься за 4 часа 20 минут 45 секунд.

В 2020 году россиянин Евгений Марков поднялся на Западную вершину Эльбруса (5642 м) с поляны Азау за 3 часа 12 минут 14 секунд. Тем самым Евгений побил первый рекорд эквадорца. Евгению также принадлежит рекорд России – в рамках фестиваля Red Fox Elbrus Race 2019 ему удалось подняться на самую высокую точку Европы и спуститься за 4 часа 22 минуты и 21 секунду.

Рекорд забега Азау (2350 м) – Эльбрус (5642 м) среди женщин в рамках фестиваля Red Fox Elbrus Race 2019 установила спортсменка команды Red Fox AsiaАна Оглоблина, показав лучший результат в забеге SkyMarathon® - Mt. Elbrus – 4 часа 17 минут и 33 секунды. Кроме того, Анна поднялась на самую высокую точку Европы и спустилась за 5 часов 35 минут и 3 секунды, тем самым установив новый мировой рекорд среди женщин.

Фестиваль рекордов - так называют Red Fox Elbrus Race. Здесь ежегодно фиксируются как яркие спортивные победы, так и рекорды по количеству участников.

ТАСС – генеральный информационный партнер.