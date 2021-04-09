Здание на Тверском бульваре может украсить памятная доска модельеру Надежде Ламановой

Москва, 9 апреля. В Москве планируют установить мемориальную доску выдающемуся русскому модельеру Надежде Ламановой к 160-летию со дня ее рождения. Инициатором этой идеи выступил коллектив биографического Виртуального музея. Координаторы акции уже запустили краудфандинговый проект по сбору средств на изготовление и установку доски. Для популяризации имени талантливого художника по костюмам конца XIX – начала XX веков объединились лекторы, дизайнеры, представители музеев и библиотек. К акции также присоединился историк моды, коллекционер Александр Васильев – он примет участие в благотворительной лекции, средства от которой будут направлены в фонд проекта.

Памятную доску планируют установить на доме по адресу Тверской бульвар, 10. По предварительному проекту она будет выполнена в бронзе, ее авторами выступят скульпторы Андрей и Павел Наличи.

"Дорогие друзья, любители моды и русской истории! Я предлагаю вам принять участие в благотворительной акции по увековечиванию памяти великого и первого русского модельера Надежды Петровны Ламановой в виде установления памятной доски на доме, где она жила и работала в Москве на Тверском бульваре. Ждем вашей помощи!" - отметил Александр Васильев в своем видеообращении, опубликованном на сайте проекта.

Работа по подготовке инициативы велась с 2016 года при содействии ТАСС, Центрального дома актера имени А. А. Яблочкиной, Дома моды Вячеслава Зайцева, МХТ, Театра имени Вахтангова, Музея имени Бахрушина. В 2018 году авторы идеи получили разрешение мэрии Москвы на установку памятной доски.

К 160-летию со дня рождения Надежды Ламановой также запланировано несколько мероприятий. Так, в июне 2021 года в Нижнем Новгороде планируют провести совместную выставку "Гений в юбке" фонда "Магия моды" и Дома моды Парле. С 12 по 20 августа там же пройдет IV международная неделя моды MATRYOSHKA-FASHION-WEEK, посвященная модельеру.

Надежда Петровна Ламанова родилась 14 декабря (26 декабря по новому стилю) 1861 года в селе Шутилово Нижегородской губернии. После окончании гимназии в Нижнем Новгороде она решила овладеть ремеслом портного и отправилась в Москву. До революции Ламанова открыла собственное ателье и выполняла заказы императрицы Александры Федоровны и ее сестры Елизаветы Федоровны, а также известных и состоятельных дам того времени. Многие женские портреты, созданные художником Валентином Серовым, написаны в платьях от Ламановой. На протяжении четырех десятилетий она творила в театре МХТ, куда ее пригласил Константин Станиславский. Созданные модельером костюмы хранятся в разных музеях мира.