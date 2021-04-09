"Россети Тюмень" вложили около 18 млн рублей в установку птицезащитных устройств на Ямале

ТАСС, 9 апреля. "Россети Тюмень" значительно усовершенствовали защиту высоковольтных линий электропередачи в ЯНАО от отключения из-за воздействия птиц. За последние три года энергетики установили более 4,5 тыс. птицезащитных устройств на ЛЭП, протяженностью 6 тыс. км. Об этом рассказали в пятницу в управлении по связям с общественностью "Россети Тюмень".

"Специальные изделия антиприсадочного и изолирующего типов спасают жизнь представителям фауны и повышают надежность электроснабжения газового региона. Объем вложений энергокомпании в надежность сетей и защиту ямальской экосистемы в 2019-2021 годах составил около 18 млн рублей", - сказано в сообщении компании.

В управлении добавили, что Ямал является особой природной зоной России. Регион обладает уникальной орнитофауной – большая часть летающих обитателей тундры относятся к редким видам, 19 из которых занесены в Красную книгу. При этом 45% территории Ямало-Ненецкого автономного округа не засажены лесным массивом, из-за чего птицы гнездятся на объектах электросетевой инфраструктуры. Энергетики находили на опорах линий электропередачи гнезда орланов-белохвостов, сапсанов и кречетов. Избежать гнездования и его пагубных последствий помогает установка на траверсах опор ЛЭП птицезащитных устройств. Они полностью исключают возможность приземления пернатых на элементы ЛЭП.

"Работы по установке ПЗУ в ЯНАО ведутся специалистами энергокомпании уже на протяжении нескольких лет. Конструктивные особенности устройств обеспечивают эффективную защиту птиц от поражения электрическим током и исключают возможность нарушений электроснабжения, связанных с пернатыми. Вопрос сохранения экологического баланса является для "Россети Тюмень" не менее важным, чем организация бесперебойного электроснабжения потребителей", - отмечается в сообщении.

О компании

Компания "Россети" является оператором одного из крупнейших электросетевых комплексов в мире. Управляет 2,35 млн км линий электропередачи, 507 тыс. подстанций трансформаторной мощностью более 792 ГВА. В 2019 году полезный отпуск электроэнергии потребителям составил 763 млрд кВт·ч. Численность персонала группы компаний "Россети" - 220 тыс. человек. Имущественный комплекс ПАО "Россети" включает 35 дочерних и зависимых обществ, в том числе 15 межрегиональных, и магистральную сетевую компанию. Контролирующим акционером является государство в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом РФ, владеющее 88,04 % долей в уставном капитале.

АО "Россети Тюмень" – дочернее общество ПАО "Россети", одна из ведущих в России межрегиональных распределительных сетевых компаний. Образована 3 мая 1979 года. Территория обслуживания составляет около 1,5 млн квадратных километров и включает Тюменскую область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югру и Ямало-Ненецкий автономный округ с населением около 3,6 миллионов человек. Объем передачи электроэнергии в 2019 году составил около 56,5 млрд кВт*ч.