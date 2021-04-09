АКМР соберет медиаэкспертов, чтобы обсудить, как эволюционировал рынок коммуникаций

Москва, 9 апреля. 13 и 14 апреля в Общественной палате Российской Федерации пройдет XVIII ежегодная международная конференция "Роль коммуникаций и корпоративных СМИ в стратегическом управлении компанией" (12+). Тема этого года – "Эволюция коммуникационного рынка. Новые форматы и реальность коммуникаций: от бренд-медиа к человеку-медиа".

"Тема данной конференции соединяет между собой руководство компаний и коммуникационный блок. Пожалуй, взаимопонимание и аргументация видения решения задач – это наиболее важный аспект эффективности работы коммуникатора в компании. Важно, чтобы обе стороны более четко понимали задачи друг друга, особенно сейчас, после острого периода пандемии. В период адаптации важно сверить часы и обменяться видением развития индустрии на ближайшие пять лет, обменяться текущим опытом решения управленческих задач с коллегами по цеху", – отмечает член наблюдательного совета при правлении Ассоциации директоров по коммуникациям и корпоративным медиа России (АКМР) Екатерина Коляда.

В конференции примут участие более 25 спикеров ведущих коммуникационно-медийных ассоциаций и профессиональных сообществ, в том числе представители таких известных компаний, как МТС, "Северсталь", "Сбер", РЖД, "Окко", iMARS, "Медиалогия", Brand Analytics, "Интериум", MAER GROUP и других. Узнать инсайты от опытных специалистов о влиянии пандемии на изменения в работе внутренних и цифровых коммуникаций, сравнить свои представления о будущем индустрии с визионерами, а также услышать про необходимые новые компетенции в парадигме индустриального образования можно будет в первый день конференции. Во второй день участники смогут погрузиться в тему корпоративных медиа и бренд-медиа, разобраться в импакте коммуникаций в устойчивое развитие компаний, а также принять участие в круглом столе, обсуждая современные тренды GR, и поднять вопрос трансформации антикризисных коммуникаций и работы индустриальных сообществ. В конце второго дня состоится подведение итогов студенческого конкурса научных работ в сфере коммуникаций и корпоративных медиа МИКС и вручение наград победителям ежегодного конкурса "Лучшее корпоративное медиа России – 2021".

Конференция "Роль коммуникаций и корпоративных СМИ в стратегическом управлении компанией" проводится уже на протяжении 18 лет, она является одним из наиболее важных мероприятий для медийно-коммуникационной индустрии. В этом году событие поддерживается Общественной палатой РФ. В числе главных задач конференции – представление ведущими экспертами видения развития отрасли, ее связи с трендами бизнеса и роли коммуникаций и медиа в решении стратегических вопросов управления компаниями, а также обмен бесценным опытом в новейших подходах, технологиях и в сфере работы внутрикорпоративных и внешних коммуникаций компаний.

С драфтом программы можно ознакомиться на сайте:

https :// corpmedia . ru / konferencii / mezhdunarodnaya - konferenciya - rol - kommunikaciy - i - korporativnyh - smi - v - strategicheskom - upravlenii - kompaniey / programma /

Для участия в конференции требуется предварительная регистрация. Ее можно пройти по ссылке: https://corpmedia.ru/events/?id=368#register

Подробности по тел.: +7 (495) 741-49-20/05/06 доб. 224

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