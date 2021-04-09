Сбер предложил клиентам онкострахование онлайн с ежегодным чекапом

Москва, 9 апреля. Сбер вывел онкострахование в мобильное приложение СберБанк Онлайн. Программа "Горизонт здоровья" от СК "Сбербанк страхование жизни" позволяет пройти ежегодный чекап с подробным отчётом о состоянии здоровья.

Чекап проводится с учётом пола и возраста клиента и включает в себя лабораторные и диагностические исследования (маммография, гинекологические цитологические исследования, ультразвуковая диагностика и пр.). Длительность обследования — один-два дня.

В случае выявления онкологического заболевания клиент может получить второе медицинское мнение и при необходимости пройти дополнительное обследование. При подтверждении диагноза страховая компания полностью возьмёт на себя оплату лечения на сумму до 8,5 млн рублей и обеспечит полноценную организационную поддержку: подбор клиники, оплату проезда к месту лечения и помощь в оформлении документов для вылета клиента и одного сопровождающего.

По данным ВОЗ, в ближайшие десять лет профилактика, диагностика и скрининг могут спасти от онкологических заболеваний 7 млн жизней. Комплексные медицинские осмотры позволяют выявлять заболевания на ранней стадии и обнаруживать неблагоприятные комбинации факторов риска. По итогам обследования разрабатываются индивидуальные рекомендации, чтобы эти риски снизить.

Самый ценный наш актив — это мы сами, поэтому инвестиции в своё здоровье — это самое выгодное вложение. В мире стресса, спешки и напряжения хочется снять с себя часть нагрузки и обеспечить комфортные условия для заботы о своём здоровье. Именно это и помогают сделать наши страховые программы. Теперь программу Сбера, которая предусматривает регулярные чекапы и защищает от онкологических заболеваний, можно оформить в несколько кликов. Заключить договор страхования в СберБанк Онлайн не только проще и удобнее, чем в отделении, но и выгоднее.

Александр Ведяхин

Первый заместитель Председателя Правления Сбербанка

Пресс-служба

media@sberbank.ru

ПАО Сбербанк — один из крупнейших банков в России и один из ведущих глобальных финансовых институтов. На долю Сбербанка приходится около трети активов всего российского банковского сектора. Сбербанк является ключевым кредитором для национальной экономики и занимает одну из крупнейших долей на рынке вкладов. Основным акционером ПАО Сбербанк является Российская Федерация в лице Министерства финансов Российской Федерации, владеющая 50% уставного капитала ПАО Сбербанк плюс 1 голосующая акция. Оставшимися 50% минус 1 голосующая акция от уставного капитала банка владеют российские и международные инвесторы. Услугами Сбербанка пользуются клиенты в 18 странах мира. Банк располагает обширной филиальной сетью в России: около 14 тысяч точек обслуживания. Зарубежная сеть банка состоит из дочерних банков, филиалов и представительств в Великобритании, США, СНГ, Центральной и Восточной Европе, Индии, Китае и других странах. Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций № 1481 от 11.08.2015. Официальные сайты банка: www.sberbank.com (сайт Группы Сбербанк), www.sberbank.ru.

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