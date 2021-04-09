Номинанты премии «ЭКОТЕХ-ЛИДЕР 2021» презентовали свои проекты

Москва, 9 апреля. Сегодня в рамках Дня открытых презентаций первые номинанты Национальной премии в области экологических технологий "ЭКОТЕХ-ЛИДЕР 2021" (12+) представили свои проекты Оргкомитету конкурса.

Публичные презентации проводятся Оргкомитетом премии "ЭКОТЕХ-ЛИДЕР 2021" для того, чтобы компании смогли открыто продемонстрировать свои разработки и решения в части технологической модернизации производства и его экологической безопасности, а также рационального использования природных ресурсов и минимизации загрязнения окружающей среды.

С приветственными словами к участникам обратился председатель Оргкомитета премии "ЭКОТЕХ-ЛИДЕР 2021" Виталий Расницын. Он отметил, что Премия нацелена на поощрение предприятий, делающих успехи по основным направлениям Национального проекта "Экология" и будет вручаться за достижения в области разработки, внедрения и продвижения эффективных технологий в сфере экологии и природопользования.

Модератором онлайн-площадки выступил заслуженный эколог России, председатель комитета Торгово-промышленной палаты РФ по природопользованию и экологии, заместитель Председателя Общественного совета Минприроды России, председатель Экспертного совета премии "ЭКОТЕХ-ЛИДЕР 2021" Сергей Алексеев. Он рассказал, что уже поданы заявки на следующие номинации: "Цифровые решения для экологии", "Альтернативная энергетика", "Эффективное обращение с промышленными отходами" и "Перспектива".

Первым из конкурсантов представил свой проект - Автоматизированная информационная система "Электронная экология" - Григорий Пугаев, коммерческий директор группы компаний "Эттон". Он подчеркнул, что система уже успешно внедрена в 12 регионах России.

Затем Оргкомитет премии ознакомили со своими разработками:

- Юрий Покровский, генеральный директор ООО "Продэкс Энерджи" Станции активной дегазации полигонов твердых бытовых отходов с газопоршневой электростанцией, работающей на свалочном газе;

- Андрей Ковалев, старший научный сотрудник Федерального научного агроинженерного центра ВИМ. Использование рециркуляции сброженного осадка совместно с обработкой в аппарате вихревого слоя (АВС) в системе анаэробной биоконверсии органического отходов;

- Лариса Николаева, доктор технических наук, профессор Казанского государственного энергетического университета. Экологически чистые технологии утилизации отходов энергетики на предприятиях топливно-энергетического комплекса и нефтехимии.

Сергей Алексеев отметил особую актуальность представленных решений и внес замечания и пожелания по дальнейшей корректировке с целью их усовершенствования.

Ознакомиться с публичными видео-презентациями можно на официальном канале Премии на Ютуб - "Экотех-Лидер ТВ".

Первый отборочный этап продолжается. Участие в конкурсе бесплатное. Подать заявку можно на сайте Премии: http://ecotech-leader.ru

Проведение премии будет сопровождаться организацией деловых мероприятий, экспертных пресс-туров, открытых онлайн-презентаций, участием в отраслевых выставках и форумах и завершится торжественной церемонией награждения лауреатов в Москве в октябре 2021 года.

Премия проводится при поддержке Минприроды России, Комиссии по экологии и охране окружающей среды Общественной палаты РФ, Комитета ТПП РФ по природопользованию и экологии. Организаторы - Коммуникационная группа "Деловая лига" и НП "Центр развития общественных коммуникаций".

ТАСС – генеральный информационный партнер.

Руководитель пресс-центра Национальной премии "ЭКОТЕХ-ЛИДЕР 2021"

Гюльнара Паунежева, +7 (928) 324-30-95, pr@ecotech-leader.ru