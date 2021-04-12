"Пумори" сфокусируется на автоматизации, обработке композитов на "Металлообработке-2021"

ТАСС, 12 апреля. Корпорация "Пумори" планирует представить на международной выставке "Металлообработка-2021" в "Экспоцентре" в Москве (12+) число экспонатов не ниже уровня допандемийного 2019 года. В фокусе экспозиции этого года — автоматизация, обработка композитов и современные виды металлообработки, сообщили в пресс-службе корпорации.

Выставка "Металлообработка-2020" была перенесена в прошлом году на 2021 год в связи с ситуацией с пандемией коронавируса.

"Корпорация "Пумори" готовится к <…> международной выставке "Металлообработка", которая должна состояться 24–28 мая 2021 года в Москве в "Экспоцентре" на Красной Пресне. <…> Сегодня в корпорации рассчитывают, что мероприятие состоится в запланированном формате, и подготовка к "Металлообработке 2021" идет в "Пумори" полным ходом. Выставочные площади и количество экспонатов предусмотрены на уровне 2019 года. В фокусе экспозиции этого года — автоматизация, обработка композитных материалов и современные востребованные виды металлообработки", - говорится в сообщении.

Подчеркивается, что поставщики и клиенты отрасли прочувствовали важность работы на площадке "Металлообработки" после отмены выставки из-за пандемии в 2020 году. Как отметил коммерческий директор корпорации Олег Полукаров, участники рынка ждут выставки и надеются "выйти на новые рубежи развития".

"Корпорация "Пумори" будет находиться в павильоне 3, стенд 3D50", - добавили в пресс-службе.

Корпорация "Пумори" работает на рынке металлообработки с 1990 года. Неоднократно по итогам всероссийского рейтинга признавалась лучшей комплексной инжиниринговой компанией России. Сегодня "Пумори" представлена предприятиями и филиалами во всех основных промышленных регионах России. Предприятия корпорации производят станки с ЧПУ, сложный вспомогательный инструмент, лопатки для паровых и газовых турбин.