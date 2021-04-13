На ИННОПРОМ Онлайн представят первый киберимунный IOТ-шлюз для промышленности

Москва, 13 апреля. /ТАСС/. На универсальной промышленной платформе ИННОПРОМ 14 апреля состоится онлайн-трансляция презентации первого в мире кибериммунного шлюза данных для промышленного интернета вещей Kaspersky IoT Secure Gateway 100 (18+), который станет ключевым элементом эффективной и кибербезопасной цифровой трансформации промышленности. Он разработан "Лабораторией Касперского" вместе с дочерней компанией, НПО "Адаптивные Промышленные Технологии" (АПРОТЕХ).

Создатели шлюза расскажут о том, как кибериммунитет, полученный благодаря операционной системе KasperskyOS, наделяет новый IIoT-шлюз "врожденной" устойчивостью к подавляющему большинству видов кибератак; а также:

Как Kaspersky IoT Secure Gateway 100 собирает и защищает от компрометации множество ранее недоступных данных о производстве;

Как облачные аналитические сервисы на основе этих данных способны повысить эффективность бизнеса.

"В рамках сессии эксперты обсудят как отличить трансформацию от модернизации, как идентифицировать, разработать и встроить сквозные цифровые сервисы в существующий ландшафт и рассмотрят реальные проекты с воплощением трендов в жизни" - сообщили организаторы онлайн-трансляции.

Сессия ИННОПРОМ Онлайн начнется в 15:00 по московскому времени, просмотр доступен для всех желающих по ссылке.

Спикеры сессии:

Евгений Касперский, Генеральный директор, АО "Лаборатория Касперского"

Сергей Соловьев, Директор центра компетенции "Цифровое производство", Siemens

Сергей Марков, Руководитель направления IIoT, ПАО Газпромнефть

Андрей Сыкулев, Генеральный директор, компания "Синимекс"

Григорий Сизов, Директор департамента бизнес-решений на базе KasperskyOS, АО "Лаборатория Касперского"

Тагир Ахметзянов, Генеральный директор, Риэль инжиниринг

Андрей Суворов, Генеральный директор, НПО Адаптивные промышленные технологии

Юрий Шостак, Директор Центра информационных и коммуникационных технологий, ПАО "КАМАЗ"

Возрастная категория мероприятия 18+.