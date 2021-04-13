{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

На ИННОПРОМ Онлайн представят первый киберимунный IOТ-шлюз для промышленности

"Лаборатория Касперского" и НПО "Адаптивные промышленные технологии" (АПРОТЕХ) проведут презентацию KASPERSKY IOT SECURE GATEWAY 100 (KISG 100)

Москва, 13 апреля. /ТАСС/.  На универсальной промышленной платформе ИННОПРОМ 14 апреля состоится онлайн-трансляция презентации первого в мире кибериммунного шлюза данных для промышленного интернета вещей Kaspersky IoT Secure Gateway 100 (18+), который станет ключевым элементом эффективной и кибербезопасной цифровой трансформации промышленности. Он разработан "Лабораторией Касперского" вместе с дочерней компанией, НПО "Адаптивные Промышленные Технологии" (АПРОТЕХ).

Создатели шлюза расскажут о том, как кибериммунитет, полученный благодаря операционной системе KasperskyOS, наделяет новый IIoT-шлюз "врожденной" устойчивостью к подавляющему большинству видов кибератак; а также:

  • Как Kaspersky IoT Secure Gateway 100 собирает и защищает от компрометации множество ранее недоступных данных о производстве;
  • Как облачные аналитические сервисы на основе этих данных способны повысить эффективность бизнеса.

"В рамках сессии эксперты обсудят как отличить трансформацию от модернизации, как идентифицировать, разработать и встроить сквозные цифровые сервисы в существующий ландшафт и рассмотрят реальные проекты с воплощением трендов в жизни" - сообщили организаторы онлайн-трансляции.

Сессия ИННОПРОМ Онлайн начнется в 15:00 по московскому времени, просмотр доступен для всех желающих по ссылке.

Спикеры сессии:

  • Евгений Касперский, Генеральный директор, АО "Лаборатория Касперского"
  • Сергей Соловьев, Директор центра компетенции "Цифровое производство", Siemens
  • Сергей Марков, Руководитель направления IIoT, ПАО Газпромнефть
  • Андрей Сыкулев, Генеральный директор, компания "Синимекс"
  • Григорий Сизов, Директор департамента бизнес-решений на базе KasperskyOS, АО "Лаборатория Касперского"
  • Тагир Ахметзянов, Генеральный директор, Риэль инжиниринг
  • Андрей Суворов, Генеральный директор, НПО Адаптивные промышленные технологии
  • Юрий Шостак, Директор Центра информационных и коммуникационных технологий, ПАО "КАМАЗ"

Возрастная категория мероприятия 18+.

Спектакли Театра Вахтангова пройдут в Ульяновске
В Ульяновском драмтеатре и Дворце творчества детей и молодежи пройдут показы спектаклей "Евгений Онегин", "Анна Каренина", "Наш класс", "Крик лангусты" и "Пиковая дама"
Спектакли Театра Вахтангова пройдут в Ульяновске
Читать полностью