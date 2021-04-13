На ИННОПРОМ Онлайн представят первый киберимунный IOТ-шлюз для промышленности

Москва, 13 апреля. /ТАСС/. На универсальной промышленной платформе ИННОПРОМ 14 апреля состоится онлайн-трансляция презентации первого в мире кибериммунного шлюза данных для промышленного интернета вещей Kaspersky IoT Secure Gateway 100 (18+), который станет ключевым элементом эффективной и кибербезопасной цифровой трансформации промышленности. Он разработан "Лабораторией Касперского" вместе с дочерней компанией, НПО "Адаптивные Промышленные Технологии" (АПРОТЕХ).
Создатели шлюза расскажут о том, как кибериммунитет, полученный благодаря операционной системе KasperskyOS, наделяет новый IIoT-шлюз "врожденной" устойчивостью к подавляющему большинству видов кибератак; а также:
- Как Kaspersky IoT Secure Gateway 100 собирает и защищает от компрометации множество ранее недоступных данных о производстве;
- Как облачные аналитические сервисы на основе этих данных способны повысить эффективность бизнеса.
"В рамках сессии эксперты обсудят как отличить трансформацию от модернизации, как идентифицировать, разработать и встроить сквозные цифровые сервисы в существующий ландшафт и рассмотрят реальные проекты с воплощением трендов в жизни" - сообщили организаторы онлайн-трансляции.
Сессия ИННОПРОМ Онлайн начнется в 15:00 по московскому времени, просмотр доступен для всех желающих по ссылке.
Спикеры сессии:
- Евгений Касперский, Генеральный директор, АО "Лаборатория Касперского"
- Сергей Соловьев, Директор центра компетенции "Цифровое производство", Siemens
- Сергей Марков, Руководитель направления IIoT, ПАО Газпромнефть
- Андрей Сыкулев, Генеральный директор, компания "Синимекс"
- Григорий Сизов, Директор департамента бизнес-решений на базе KasperskyOS, АО "Лаборатория Касперского"
- Тагир Ахметзянов, Генеральный директор, Риэль инжиниринг
- Андрей Суворов, Генеральный директор, НПО Адаптивные промышленные технологии
- Юрий Шостак, Директор Центра информационных и коммуникационных технологий, ПАО "КАМАЗ"
Возрастная категория мероприятия 18+.