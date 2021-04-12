"Сколково" и Совкомбанк проведут открытый хакатон по прикладному программированию

Москва, 12 апреля. Фонд "Сколково" (Группа ВЭБ.РФ) совместно с партнером ПАО "Совкомбанк" запускает всероссийский конкурс по прикладному программированию Sovcombank Challenge 2021 (18+). Денежный приз составит 1 000 000 рублей. Регистрация откроется 12 апреля.

В течение двух дней конкурсанты со всей России будут решать практические задачи Банка по java-разработке и системной аналитике. Итоги соревнования подведет специальная автоматизированная система проверки решений. Мероприятие призвано повысить интерес к сфере создания программных продуктов, поддержки и развития талантливых специалистов.

"Инвестиции в человеческий капитал и в инновации, на наш взгляд, единственно возможная стратегия для корпораций-лидеров. Для успешной реализации цифровой стратегии и запуска новых продуктов нужны программисты, продакт-менеджеры, техписатели, дата-сайентисты, дизайнеры, тестировщики. Мы рады объявить о запуске хакатона по прикладному программированию с нашим партнёром - Совкомбанком. Это наш первый совместный проект, который направлен не только на поиск талантливых разработчиков в команду банка, но и на популяризацию профессии программиста в России", - отметил Павел Новиков, директор центра инноваций в финансовом секторе Фонда "Сколково".​​​​

К участию приглашаются опытные java-разработчики и системные аналитики уровня компетенций от middle до senior. Победители конкурса получат не только денежные призы, но и предложение о сотрудничестве от Совкомбанка.

"В Совкомбанке работает более 1100 ИТ-специалистов. Задачи, которые стоят перед нами сегодня, требуют постоянного роста команды. В 2020 году прирост сотрудников ИТ-подразделений составил 350 человек. И мы продолжаем активно приглашать на работу талантливых специалистов. Хакатон Sovcombank Challenge 2021, организованный совместно с фондом "Сколково", – отличная возможность познакомиться с актуальными задачами – для участников и получить свежие решения и идеи – для банка. В рамках проведения хакатона мы планируем найти и поддержать лучших профессионалов и показать перспективы построения карьеры, личной, профессиональной и финансовой самореализации в Совкомбанке", - сказал Альберт Борис, заместитель председателя правления ПАО "Совкомбанк".

Церемония награждения пройдет на крупнейшей стартап-конференции Startup Village 2021 (18+).

Технологическим партнером хакатона станет платформа ALL CUPS

Ссылка на регистрацию

Справка:

ПАО "Совкомбанк" — системно значимый банк (активы: 1,5 трлн руб. по МСФО). В банке трудятся 17 тысяч сотрудников в 2х тысячах офисов по всей стране в 2334 отделениях и мини-офисах, расположенных в 988 населенных пунктах РФ. Банк обслуживает 9 миллионов розничных клиентов. Корпоративными клиентами банка являются 200 тыс. компаний. Кредитные рейтинги Банка по международной шкале: "ВВ", прогноз "позитивный" (Standard&Poor’s), "Вa1", прогноз "стабильный" (Moody’s), "ВB+", прогноз "стабильный" (FitchRatings). Кредитные рейтинги Банка по национальной шкале: Аналитическое Кредитное Рейтинговое Агентство (АКРА) "A+", прогноз "позитивный", рейтинговое агентство "Эксперт РА" "ruАА", прогноз "стабильный", агентство "Национальные Кредитные Рейтинги" (НКР) – "АА-", прогноз "стабильный". Аудитор Банка по МСФО - ООО "Эрнст энд Янг".

Фонд "Сколково" – некоммерческая организация, созданная в 2010 году и исполняющая функции управляющей компании Инновационного центра "Сколково". Цель Фонда - поддержка технологического предпринимательства в России и коммерциализация результатов научно-исследовательской деятельности. Число резидентов "Сколково" уже превысило 2800. Фонд оказывает им комплекс услуг, необходимых для вывода разработок на российский и международный рынки. Статус резидента дает компании налоговые и таможенные льготы. В 2019 году выручка резидентов составила более 100 млрд рублей. С 2019 года закон позволяет любой организации, занимающейся исследовательской деятельностью на территории России, получить доступ ко всем сервисам и льготам Инновационного центра. На территории Инновационного центра "Сколково" расположен Сколковский институт науки и технологий (Сколтех), входящий в топ-100 молодых университетов мира по версии Nature Indeх. Инфраструктуру Инновационного центра составляют, в частности, крупнейший в Европе Технопарк и исследовательские центры индустриальных партнеров. В 2019 году в Инновационном центре открылись три новых партнерских R&D-центра - компаний "Сибур", ТМК и "Татнефть". На территории "Сколково" в общей сложности уже введено в эксплуатацию более 750 тыс. кв. м. жилых кварталов, исследовательских и образовательных центров. Внебюджетные инвестиции в создание инфраструктуры превысили 100 млрд руб. Подробнее на сайте.