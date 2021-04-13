В России впервые пройдут соревнования IRONMAN по триатлону

Москва, 13 апреля. Международные соревнования по триатлону IRONMAN 70.3 (6+) пройдут в Санкт-Петербурге 1 августа 2021 года при поддержке государственной корпорации развития "ВЭБ.РФ" и "Лиги героев".

В соревнованиях примут участие спортсмены из 67 субъектов Российской Федерации, количество зарегистрированных участников IRONMAN 70.3 Russia St.Petersburg - 2500 человек (регистрация состоялась 16 декабря 2019 года) из 64 стран мира.

Для России гонка IRONMAN станет одним из самых значимых мировых спортивных событий, войдя в историю российского спорта наравне с Олимпиадой и Чемпионатом мира по футболу. Мероприятие включено в перечень особо важных событий, проводимых в Санкт-Петербурге в 2021 году.

По словам Сергея Бодрова, генерального директора ООО "Железный человек", компании-организатора гонок серии IRONMAN в России, триатлон является одним из самых динамично развивающихся видов спорта во всем мире. "IRONMAN можно с уверенностью назвать гонкой лидеров. Тех, кто вышел за пределы своих возможностей и понимает, какую ценность представляет спорт и здоровый образ жизни, - сообщил руководитель компании-организатора "Железный человек". - Много лет атлеты ставили рекорды на гонках серии IRONMAN в других странах, лишь мечтая о том, что когда-нибудь соревнования могут быть проведены и в России. Проведение соревнований серии IRONMAN даст импульс к популяризации триатлона и занятиям спортом внутри целой нации",- прокомментировал Сергей Бодров.

"Содействие развитию спорта является задачей национального масштаба и, соответственно, находится в числе приоритетных направлений ВЭБ.РФ, обеспечив синергию с другими проектами корпорации, - прокомментировал Олег Теплов, Генеральный директор VEB Ventures. - Как показывает практика, организация международных мероприятий оказывает позитивное влияние на развитие городской инфраструктуры, что является одним из ключевых направлений инвестиционной деятельности ВЭБ.РФ. Не стоит также забывать, что IRONMAN ассоциируется с целеустремленностью, выносливостью, железной волей. Эти понятия является ключевыми бизнес-принципами корпорации".

"Мы рады тому, что "Лига Героев", совместно с ВЭБ.РФ, стала частью такого знаменательного события для российского триатлона, - сообщила Ксения Шойгу, руководитель проекта "Лига Героев". - Сегодня триатлон является примером модели того, как может развиваться спорт в России благодаря взаимодействию любительского и профессионального сообществ спортсменов, четко выстроенному маркетингу и эффективной работой со спонсорами. Наша задача – в партнерстве с государством, спортивным сообществом и институтами развития спроецировать эту модель на все виды любительского и профессионального спорта России".

Правительство Санкт-Петербурга выразило готовность оказать необходимую помощь и содействие в организации и проведении международных соревнований по триатлону IRONMAN 70.3 Russia St.Petersburg. "Проведение международных событий подобного масштаба оказывает позитивное влияние на развитие городской инфраструктуры и экономики, является импульсом в популяризации спортивных ценностей у граждан, положительно влияет на развитие туризма в регионе", - отметил вице-губернатор Санкт-Петербурга Борис Пиотровский.

Председатель комитета по физической культуре и спорту Правительства Санкт-Петербурга Антон Шантырь отметил, что проведение в 2021 году гонки на половину железной дистанции станет началом доброй традиции проведения в городе международных соревнований серии IRONMAN. "Возможно, в скором времени Санкт-Петербург примет Чемпионат Мира по триатлону серии IRONMAN на половину железной дистанции", - добавил Антон Шантырь.

В ходе пресс-конференции директор гонки IRONMAN 70.3 Russia St.Petersburg В.А. Мозжухин рассказал об обновлении маршрутов соревнований IRONMAN 70.3 Russia St.Petersburg, которые были оптимизированы с целью обеспечения безопасности проведения мероприятия как для спортсменов, так и для зрителей, и учитывая высокий туристический сезон в Санкт-Петербурге.

Плавательный этап гонки пройдет на Гребном канале - 1900 м.

Велоэтап дистанцией в 90,1 км пройдет по Западному скоростному диаметру, а завершится событие беговым этапом дистанцией 21,1 км в живописной локации города - два круга по Крестовскому острову и Центральному парку культуры и отдыха им. Кирова на Елагином острове.

В 2021 году, кроме индивидуального участия в IRONMAN 70.3 Russia St.Petersburg, у атлетов появилась возможность заявиться на гонку в составе корпоративной эстафеты. Эстафетная команда состоит из двух-трех человек-представителей одной компании. Каждый из участников последовательно преодолевает этапы гонки в том же порядке, что и индивидуальные атлеты без перерывов.

Накануне проведения IRONMAN 70.3 Russia St.Petersburg также состоятся соревнования для детей IRONKIDS и женский забег Iron Girl.

Iron Girl представляет собой соревнование на дистанции 5 км среди женщин от 18 лет. IRONKIDS – забег среди детей, разделенный по возрастам и дистанциям.

Открытие регистрации корпоративных эстафет, а также на забеги Iron Girl и IRONKIDS состоится 19 апреля в 15 часов по Московскому времени. Зарегистрироваться на события можно на сайте ironman.com

ТАСС – информационный партнер.