Группа "Аквилон" в 2,5 раза увеличила объем продаж в Москве по итогам первого квартала

Москва, 14 апреля. За первый квартал 2021 года Группа "Аквилон" продала 50 тыс. кв. м. строящейся жилой недвижимости во всех регионах присутствия, причём более 12 тыс. кв. м. из них – в Москве. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года объём продаж увеличился в 2,5 раза, сумма сделок выросла на 60% в целом по холдингу, а конкретно в Москве – на 230%. Доля ипотеки в общем объёме заключённых договоров составила 63%.

Высокие финансовые результаты обеспечил старт продаж новых проектов: "Аквилон BESIDE" на Рязанском проспекте у ст. м. "Нижегородская" и "Аквилон Митино" на берегу реки Сходни у ст. м. "Пятницкое шоссе". Общий объем строящихся объектов холдинга в столице превышает 400 тыс. кв. м. жилья. На данный момент компания готовит к выводу на рынок Москвы ещё один жилой проект на 200 тыс. кв .м.

Напомним, в рамках проекта "Аквилон BESIDE" девелопер возведет порядка 60 тыс. кв. м жилой недвижимости, а также общеобразовательную школу на 850 мест, экопарк во дворе и детский клуб "Аквилон Kids" - общественное пространство для юных жителей комплекса. В "Аквилон Митино" будет построено 110 тыс. кв. м. жилья. Девелопер построит экопарк площадью около 6500 кв.м. на внутренней территории жилого комплекса, а также благоустроит участок набережной реки Сходни, прилегающий к жилому комплексу. В состав проекта входит строительство детского сада на 90 мест и детского клуба "Аквилон Kids".

Помимо Москвы, Группа "Аквилон" также работает в Санкт-Петербурге, Ленинградской области, Архангельске и Северодвинске.

В петербургских проектах Группы с января по конец марта 2021 года было реализовано порядка 24 тыс. кв. м. жилья. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года объём продаж остался на прежнем уровне, при этом сумма сделок выросла на 22%. Рост суммы заключённых договоров связан с увеличением количества квартир на высокой стадии готовности, а также пополнением портфеля проектами высокого сегмента: апартаменты бизнес-класса "Promenade", жилой комплекс бизнес-класса "Аквилон Zalive" и авторский дом премиум-класса "Tesoro". Доля ипотечных сделок в общем объеме выросла с 52% в 1-м квартале 2020 до 73% в первом квартале 2021.

В апреле девелопер прогнозирует всплеск покупательской активности в регионе в связи со стартом продаж нового проекта "Аквилон Stories" в Кудрово Ленинградской области. Здесь будет построено 90 тыс. кв. м. жилой недвижимости с собственным дендропарком во дворе площадью 1 га, детский сад и паркинги. Также девелопер выступит соинвестором строительства школы, которая расположится по соседству.

В Архангельске и Северодвинске по итогам первого квартала 2021 года Группа "Аквилон" продала 14 тыс. кв. м. жилья. Сумма сделок по сравнению с прошлым годом выросла на 57%. Доля ипотеки в объеме продаж достигла 72%. Общий объем строительства в регионе на конец марта составил 270 тыс. кв. м. – это жилые комплексы в Архангельске и Северодвинске. В течение года девелопер планирует вывести на рынок Поморья еще 175 тыс. кв. м. жилой недвижимости.

ЖК "Аквилон Митино" - "СЗ "МИТИНО ГРАД"", https://наш.дом.рф/%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B8%D1%81%D1%8B/%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3-%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA/%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82/36309

ЖК "Аквилон BESIDE" - ООО "СЗ "Урбанистика"", https://наш.дом.рф/%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B8%D1%81%D1%8B/%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3-%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA/%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82/37645

ЖК "Аквилон Zalive" - "СЗ "Аквилон Девелопмент Северо-Запад"", https://наш.дом.рф/%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B8%D1%81%D1%8B/%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3-%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA/%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82/34706

ЖК "Аквилон Stories" - СЗ "Новая Линия", https://akvilon-stories.ru/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B

Группа "Аквилон" работает на российском строительном рынке с 2003 года. За 17 лет работы компания построила и сдала в срок более 100 объектов недвижимости общей площадью более 2 млн.кв.м – это жилые дома, детские сады и школы, многофункциональные торгово-развлекательные центры, офисные и гостиничные комплексы. Ключевые направления деятельности компании: девелопмент, проектирование, генподрядные услуги, управление недвижимостью. Основной бизнес холдинга сконцентрирован в пяти регионах страны: Санкт-Петербург, Ленинградская область, Москва, Архангельск и Северодвинск. Группа "Аквилон" является системообразующим предприятием России.

Дополнительная информация:

Нэля Силина, пресс-служба Группы "Аквилон"

8-921-421-03-72

silina_n@group-akvilon.ru

www.group-akvilon.ru