КАПИТАЛ LIFE выплатила клиентам по рискам, связанным с коронавирусом, более 100 млн рублей

Москва, 14 апреля. Страховая компания КАПИТАЛ LIFE (ООО "Капитал Лайф Страхование Жизни") в 1 квартале 2021 года осуществила выплаты в размере более 10 млрд рублей по 74 тыс. договоров страхования жизни и здоровья в 76 регионах России - это на 2% больше, чем за аналогичный период 2020 года.

Выплаты по накопительному страхованию жизни в первом квартале 2021 года превысили 1,7 млрд рублей. По данным Банка России за 2020 год, КАПИТАЛ LIFE заняла первое место на российском рынке по выплатам, связанным с программами НСЖ, перечислив клиентам более 4,8 млрд рублей.

Крупнейшая выплата по договорам страхования жизни за первые три месяца 2021 года превысила 94 млн рублей и была осуществлена клиенту в городе Москве. Крупнейшие выплаты по дожитию НСЖ в размере 38 млн и 28 млн рублей были выплачены клиентам в г. Санкт-Петербурге и Свердловской области.

Максимальные рисковые выплаты КАПИТАЛ LIFE в первом квартале 2021 года составили 9,1 и 8,6 млн рублей и были перечислены родственникам застрахованных лиц в Самарской области.

За год пандемии, с апреля 2020 года по апрель 2021 года, КАПИТАЛ LIFE осуществила выплаты клиентам по различным программам страхования жизни по рискам, связанным с коронавирусом, на общую сумму более 100 млн рублей. Покрытие рисков по жизни и здоровью, связанных в том числе с коронавирусом, включены в комплексные программы страхования жизни. Также компания реализует специализированные программы "Стоп.Коронавирус" и "Здоровая прививка", которые можно оформить на сайте KAPLIFE.ru.

"Столкнувшись с пандемией, люди осознали, насколько важно накопительное страхование жизни, которое помогает защитить себя и своих близких в том числе от рисков, связанных с коронавирусом, и в то же время создать финансовую подушку безопасности. И мы как лидеры накопительного страхования жизни в стране гордимся тем, что помогли сохранить финансовое благополучие и предоставили оперативную помощь в трудную минуту сотням тыс. клиентов", - отметил Евгений Гуревич, генеральный директор КАПИТАЛ LIFE.