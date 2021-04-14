Банк ЗЕНИТ расширил географию сервиса "Наличные с покупкой" на АЗС "Татнефть"

Москва, 14 апреля. ПАО "Татнефть", ПАО Банк ЗЕНИТ и Mastercard расширили географию сервиса "Наличные с покупкой". Теперь проект реализован на 144 заправочных станциях "Татнефть", расположенных в Москве, Воронежской, Липецкой, Московской, Рязанской, Ростовской, Смоленской, Тульской и Тверской областях, Краснодарском крае, а также в Альметьевске, Казани и Набережных Челнах.

Держатели карт Mastercard могут снять на кассе АЗС до 5000 рублей при оплате покупок – как бензина, так и продуктов в кафетериях и магазинах на станциях. При этом Банк ЗЕНИТ и АЗС "Татнефть" не взимают комиссию за проведенную операцию. Услуга доступна клиентам банков, которые уже подключили сервис. С перечнем заправочных станций, на которых доступна новая услуга, можно ознакомиться на сайтах Банка ЗЕНИТ, сети АЗС "Татнефть" и платёжной системы Mastercard.

Директор Продуктовой лаборатории Банка ЗЕНИТ Василий Потемкин:

"Банк ЗЕНИТ планомерно продолжает развивать сервис "Наличные с покупкой". Сейчас услуга доступна только держателям карт Mastercard, но уже в ближайшее время будут подключены и другие платежные системы. Также в наших планах — масштабировать проект на всю сеть заправок "Татнефть". Это выгодно и удобно для всех. АЗС экономит на услугах инкассаторов, а клиенты не теряют времени на поиск банкоматов для получения наличных".

Заместитель начальника Управления по реализации нефти и нефтепродуктов ПАО "Татнефть" Владимир Григорьев:

"Сеть АЗС "Татнефть" делает все, чтобы каждый клиент чувствовал себя максимально комфортно на наших станциях. С введением сервиса "Наличные с покупкой" мы решили еще одну актуальную "проблему" автомобилистов – отсутствие наличных средств на личные нужды. Теперь клиенту не нужно искать банкомат. Каждый держатель карт Mastercard может "снять" денежные средства с банковской карты при покупке на АЗС. Сервис уже пользуется популярностью, но мы не останавливаемся на этом и совместно с партнерами готовим новые интересные решения".

Алексей Волков, директор по развитию продуктов Mastercard в России:

"Mastercard в сотрудничестве с российскими банками постоянно расширяет партнерскую сеть сервиса "Наличные с покупкой", чтобы держатели наших карт могли экономить время, решая две задачи одновременно, и получать наличные при оплате товаров и услуг в востребованных торговых точках по всей стране. Мы рады, что через три месяца после запуска на первых заправках "Татнефть" сервис уже доступен на 144 АЗС сети и еще больше клиентов смогут оценить удобство опции снятия наличных, когда заправляют свой автомобиль или заезжают перекусить и выпить кофе. И также совместно с коллегами работаем, чтобы масштабировать "Наличные с покупкой" на всю сеть "Татнефть".