Свердловские депутаты предложили актуализировать закон о научно-технической политике

ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 апреля. /ТАСС/. Депутаты свердловского заксобрания предложили актуализировать отдельные положения областного закона о научно-технической политике. Будет создана специальная группа, которая займется анализом поступающих предложений, сообщили в пресс-службе заксобрания.

"В том же постановлении содержался пункт о необходимости актуализации отдельных положений Закона Свердловской области "О государственной научно-технической политике Свердловской области". С этой целью депутаты приняли решение сформировать рабочую группу, которая будет анализировать поступающие предложения", - говорится в сообщении.

На заседании профильного комитета заместитель регионального министра промышленности и науки Наталия Мартынова доложила, что на 2021 год предусмотрена бюджетная поддержка научно-технической деятельности в размере 27,15 млн рублей, из них 4,4 млн рублей будут направлены на предоставление премий губернатора молодым ученым, 2 млн рублей – на субсидию Екатеринбургскому общественному Научному Демидовскому фонду, 20,75 млн рублей – на поддержку научных проектов, реализуемых некоммерческими организациями.

"Можно сделать вывод о том, что предложения, содержащиеся в рассматриваемом постановлении, правительством Свердловской области выполнены. Мы будем рекомендовать снять это постановление с контроля на следующем заседании Законодательного Собрания", – приводят в сообщении слова заместителя председателя комитета по промышленной, инновационной политике и предпринимательству Михаила Зубарева.