Посевная площадь в Свердловской области в 2021 году превысит 770 тыс. га

ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 апреля. /ТАСС/. Площадь посевов в Свердловской области в 2021 году планируется составит 771 тыс. га, что превысит общую площадь 2020 года более чем на 10 га, сообщили в пресс-службе областного заксобрания.

"Депутаты заслушали информацию о готовности сельскохозяйственных предприятий, крестьянских (фермерских) хозяйств к проведению весенне-полевых работ в нынешнем году. В 2021 году вся посевная площадь Свердловской области планируется на уровне 2020 года и составит 771 тыс. га. Площадь ярового сева планируется в объеме 470,6 тыс. га. В 2021 году планируется увеличение по сравнению с уровнем прошлого года посевной площади, занятой зерновыми культурами на 4,2 тыс. га, техническими культурами на 1,7 тыс. га и кукурузой на корм на 4,4 тыс. га", - говорится в сообщении.

Депутаты рекомендовали министерству АПК и потребительского рынка Свердловской области продолжить работу по поддержке сельхозпроизводителей в части взаимодействия с кредитными организациями, а также обеспечить выделение субсидий своевременно и в полной мере.