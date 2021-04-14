E-commerce для больших брендов: НРФ представляет новую онлайн-конференцию

Москва, 14 марта. Пандемия послужила важным драйвером развития онлайн-торговли. Сейчас из антикризисной меры маркетплейсы превращаются в системообразующий элемент бизнеса. В прямом эфире нового проекта НРФ+ECOM бренды и рекламные группы расскажут, как e-commerce становится одной из доминирующих сил на рынке.

Для участников рынка очевидно, что онлайн-продажи требуют перестройки многих процессов в компаниях-производителях товаров и услуг: маркетинг и продажи больше не могут существовать отдельно. Эксперты онлайн-конференции НРФ+ECOM постараются найти ответы на волнующие участников рынка вопросы:

Как происходит взаимодействие рекламодателей и агентств с площадками онлайн-торговли?

Какую долю в продажах больших брендов сейчас занимают e-commerce и маркетплейсы?

Насколько эффективны для продвижения привычные медиаканалы в e-commerce?

Требуется ли пересмотр портфеля брендов при развитии интернет-продаж?

"Опыт прошлого года показал, что развитие рекламного рынка происходит благодаря цифровизации бизнес-процессов. Расширяется экспертиза агентств и рекламодателей благодаря сотрудничеству с технологическими площадками, которые помогают выстраивать важнейшие коммуникационные процессы с аудиторией.

В удобном онлайн-формате мы предлагаем нашей индустрии оценить, как участники медиакоммуникационного рынка могут сосуществовать на рынке e-commerce с целью выстраивания гибких экономических отношений." - Валентин Смоляков, Вице-президент АКАР, Глава оргкомитета НРФ.

Зрителей онлайн-конференции (16+) ожидает обзор актуальных практик, полезных инструментов и кейсов рынка от ведущих представителей e-commerce. Модератор конференции НРФ+ECOM — Ксения Болецкая.

Организаторами мероприятия выступят Ассоциация коммуникационных агентств России (АКАР) и Ассоциация интерактивной рекламы (IAB Russia) при поддержке холдинга "Газпром-медиа" и Mediascope.

Подписаться на трансляцию вы можете на сайте онлайн-конференции НРФ+ECOM.

Организаторы — АКАР, РАМУ, IAB Russia, ЦРБК

Титульный партнер — Холдинг "Газпром-медиа"

Генеральный research-партнер — исследовательская компания Mediascope

Партнеры — dentsu Russia, OMD OM Group

Медиапартнеры:

Индустриальный контент-портал — ADPASS

Генеральный индустриальный партнер — Sostav (18+)

Информационные партнеры — Independent Media, Мир 24 (18+), Российская газета (16+), Финансовая газета (16+)

Отраслевой партнер — E-pepper

Онлайн-медиа: Performance 360, ICT Online, ICT2GO, VinteraTV

Возрастная категория 16 +