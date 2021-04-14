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E-commerce для больших брендов: НРФ представляет новую онлайн-конференцию

Дискуссионная панель будет посвящена специфике продвижения на e-commerce—площадках. Запуск трансляции запланирован на 28 апреля в 11:00 (16+)

Москва, 14 марта. Пандемия послужила важным драйвером развития онлайн-торговли. Сейчас из антикризисной меры маркетплейсы превращаются в системообразующий элемент бизнеса. В прямом эфире нового проекта  НРФ+ECOM бренды и рекламные группы  расскажут, как e-commerce становится одной из доминирующих сил на рынке. 

Для участников рынка очевидно, что онлайн-продажи требуют перестройки многих процессов в компаниях-производителях товаров и услуг: маркетинг и продажи больше не могут существовать отдельно. Эксперты онлайн-конференции НРФ+ECOM постараются найти ответы на волнующие участников рынка вопросы: 

  • Как происходит взаимодействие рекламодателей и агентств с площадками онлайн-торговли?
  • Какую долю в продажах больших брендов сейчас занимают  e-commerce и маркетплейсы?
  • Насколько эффективны для продвижения привычные медиаканалы в e-commerce? 
  • Требуется ли пересмотр портфеля брендов при развитии интернет-продаж?

"Опыт прошлого года показал, что  развитие рекламного рынка происходит благодаря цифровизации бизнес-процессов. Расширяется экспертиза агентств и рекламодателей благодаря сотрудничеству с технологическими площадками, которые помогают выстраивать важнейшие коммуникационные процессы с аудиторией.

 В удобном онлайн-формате мы предлагаем нашей индустрии оценить, как участники медиакоммуникационного рынка могут сосуществовать на рынке e-commerce с целью выстраивания гибких экономических отношений." - Валентин Смоляков, Вице-президент АКАР, Глава оргкомитета НРФ.

Зрителей онлайн-конференции (16+) ожидает обзор актуальных практик,  полезных инструментов и кейсов рынка от ведущих представителей e-commerce.  Модератор конференции НРФ+ECOM — Ксения Болецкая.

Организаторами мероприятия выступят Ассоциация коммуникационных агентств России (АКАР) и Ассоциация интерактивной рекламы (IAB Russia) при поддержке холдинга "Газпром-медиа" и  Mediascope.

Подписаться на трансляцию вы можете на сайте онлайн-конференции НРФ+ECOM. 

Организаторы — АКАР, РАМУ, IAB Russia, ЦРБК

Титульный партнер — Холдинг "Газпром-медиа"

Генеральный research-партнер — исследовательская компания Mediascope 

Партнерыdentsu Russia, OMD OM Group

Медиапартнеры: 

Индустриальный контент-портал — ADPASS

Генеральный индустриальный партнер — Sostav (18+)

Информационные партнеры —  Independent Media, Мир 24 (18+), Российская газета (16+), Финансовая газета (16+)

Отраслевой партнер — E-pepper 

Онлайн-медиа: Performance 360, ICT Online, ICT2GO, VinteraTV

Возрастная категория 16 +

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