Свердловские депутаты проработают вопрос газификации ряда муниципалитетов

ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 апреля. /ТАСС/. Депутаты Свердловского заксобрания проработают вопрос газификации муниципалитетов Шалинского округа области. Пилотный проект уже реализован в одном из поселков городского типа, сообщили в пресс-службе ЗакСо.

В рамках исполнения перечня поручений Президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина поставлена задача по внедрению социально ориентированной системы газификации и газоснабжению населения страны с учетом необходимости формирования источников финансирования мероприятий по подключению граждан к газораспределительным сетям без использования их средств и поэтапного завершения газификации страны к 2024 году и 2030 году.

"На сегодняшний день в Свердловской области такая схема газификация населенных пунктов реализована в рамках "пилотного" проекта на территории поселка городского типа Староуткинск, где построено и введено в эксплуатацию более 20 км сетей газораспределения, источник газоснабжения – система регазификации сжиженного природного газа. С учетом опыта внедрения "пилотного" проекта в настоящее время проработан вопрос по газификации населенных пунктов Шалинского городского округа Свердловской области. Реализация этого проекта приведет к экономии денежных средств граждан на отопление жилых помещений, а также бюджетных средств, связанных с содержанием неэффективных угольных котельных", - говорится в сообщении.

Вместе с тем, вопросы определения источников финансирования газификации и мероприятий по подключению граждан к газораспределительным сетям без привлечения их средств на федеральном уровне находятся в стадии обсуждения, не урегулирован вопрос назначения регионального оператора газификации региона при наличии крупнейшей газораспределительной организации, не входящей в структуру ПАО "Газпром".

При обсуждении вопроса заместитель председателя Законодательного Собрания Свердловской области Виктор Якимов обратил внимание на необходимость повышения темпов газификации и использования альтернативных источников энергии, в частности, отходов деревообрабатывающего производства, торфа и иных источников энергии, экономически более доступных на той или иной территории нашего региона. Депутаты также рекомендовали рассмотреть разработку новой программы по развитию газификации в муниципалитетах региона.