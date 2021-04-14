ВТБ обеспечил 30% заявок в проект Банка России "Цифровой профиль гражданина"

Москва, 14 апреля. Более 800 тыс. клиентов банка ВТБ дали согласие на использование своих данных в проекте цифрового профиля гражданина, который реализуется под эгидой Банка России. Об этом сообщила в среду пресс-служба ВТБ.

"Более 800 тыс. клиентов ВТБ предоставили согласие на использование своих данных в сервисе цифрового профиля гражданина при подаче заявок на финансовые продукты. Проект реализуется под эгидой Банка России. По данным регулятора, ВТБ является лидером в инфраструктуре цифрового профиля гражданина с долей 30% от всех предоставленных согласий, выданных банками и страховыми компаниями", - говорится в сообщении.

Отмечается, что цифровой профиль в разы ускоряет подачу заявок на банковские продукты за счет автоматического использования данных с сайта "Госуслуги". В нем содержатся сведения о личных документах, автостраховках, месте работы, информация из ключевых ведомств, касающаяся владельца профиля, и другие наиболее востребованные данные. С помощью цифрового профиля клиенты ВТБ, в частности, могут оформлять в режиме онлайн кредиты и рефинансирование, заполнять анкеты на ипотеку и автокредит.

Старший вице-президент ВТБ, глава департамента цифрового бизнеса Никита Чугунов отмечает, что ВТБ одним из первых подключился к проекту по созданию цифрового профиля, его цитирует пресс-служба банка.

"Уже почти миллион наших клиентов оценили удобство и простоту использования нового сервиса. Получение и обновление данных о клиенте таким способом позволяет банкам развивать новые цифровые продукты и услуги для граждан, повышать качество и скорость их предоставления и снижать стоимость для потребителя. При этом клиент сам определяет набор данных, которые он готов предоставить, и может в любой момент отозвать свое согласие, это повышает доверие граждан к сервису и делает его абсолютно прозрачным", - говорит Чугунов.

Пилотный проект по созданию цифрового профиля гражданина был запущен Банком России совместно с Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ в марте 2019 года. Цифровой профиль гражданина предполагает создание единого источника юридически значимых данных в государственных информационных системах, объединенных на портале "Госуслуги", при этом граждане могут распоряжаться этими данными по своему усмотрению, подчеркивают в пресс-службе.