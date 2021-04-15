ЧКПЗ завершил первый квартал с рекордными показателями

ТАСС, 14 апреля. Челябинский кузнечно-прессовый завод (ПАО "ЧКПЗ") завершил первый квартал 2021 года с выручкой 2 млрд 992,4 млн рублей – на 17% больше, чем в аналогичном периоде 2020 года, прибыль от реализации увеличилась на 19%, по предварительным данным. Об этом сообщили во вторник в пресс-службе предприятия.

"Челябинский кузнечно-прессовый завод завершил первый квартал 2021 года с рекордными показателями. Выручка за квартал составила 2 млрд 992,4 млн рублей – на 17% больше, чем в 1 квартале 2020 года. Прибыль от реализации, по предварительным данным, увеличилась на 19%. С начала 2021 года завод произвел 26,7 тыс. тонн продукции", - говорится в сообщении.

Как отметил генеральный директор ПАО "ЧКПЗ" Андрей Гартунг, это рекордные объемы производства и прибыли. "И это, несомненно, заслуга каждого работника Челябинского кузнечно-прессового завода. Больших успехов можно добиться только в команде, слаженной и грамотной, работающей как единый организм на достижение цели. <...> Сохранение достигнутых темпов работы обязательно приведет к более устойчивому положению ЧКПЗ, даст нашему предприятию новые возможности, позволит в дальнейшем улучшать условия труда и благосостояние сотрудников", - пояснил он.

Уточняется, что Гартунг поблагодарил каждого из более четырех тыс. сотрудников личным письмом, распорядился организовать для работников бесплатные комплексные обеды в столовых завода в течение недели, а также сладкие пироги для чаепитий в подразделениях. Кроме того, дети сотрудников предприятия получат подарки и смогут принять участие в специально организованном празднике.